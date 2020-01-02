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02.01.2020 - 10:27 |

Killa Hakan, 2020'ye havaya ateş ederek girdi

Türk asıllı rapçi Killa Hakan, 2019'u evinin camından silahla havaya ateş ederek uğurladı. Hakan'ın bu görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Killa Hakan, 2020'ye havaya ateş ederek girdi

Killa Hakan, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

46 yaşındaki rapçi, yeni yıla girdiğimiz anlarda pencereden ateş ederek kutlama yaptı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Killa Hakan, "2019 Fight Kulüp. Fight Kulüp gibi de geçti. Haksızlıklara karşı dimdik ayakta durduk; ilk kural saygı dedik, hala da diyoruz ve hep mücadele ediyoruz. 2020'de size çok güzel sürprizler gelecek. Fight kulüp 2'ye hazırlıklı olun, çok güzel şeyler gelecek" diyerek art arda havaya ateş etti.

Killa Hakan, 2020ye havaya ateş ederek girdi

 

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