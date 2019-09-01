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01.09.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Kız çocukları karate öğrensin’

Kadınların kendilerini korumak zorunda olduğunu söyleyen Şevval Sam, “Herkes, kız çocuğunu karate ya da bir savunma sporuna yollasın” dedi

‘Kız çocukları karate öğrensin’

Şevval Sam, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu ve bunun sadece dizilere getirilen yasakla çözülemeyeceğini söyledi. Sanatçı, “Bunun için kolektif çalışmak lazım... Eğitimcilerin, devletin, toplumun, anne ve babaların çocuklarını bilinçli yetiştirmeleri gerekiyor. Devlet bu konuda daha yüksek hassasiyet göstermeli. Olmadı herkes, kız çocuğunu karate ya da bir savunma sporuna yollasın. Biz kadınlar sonuç olarak kendimizi korumak zorundayız” dedi.
Ebeveynlerin, erkek ve kız çocuklarına eşit davranıp, eşit haklar sağlaması gerektiğini belirten Sam, “Ailede şiddet olmayacak ki, çocuklar da bunu gelecek nesillere aktarsın. Kadından, arkadaş, dost, yoldaş, anne, esnaf, şoför olur. Kadın-erkek değil, iyi-kötü insan vardır” şeklinde konuştu. Ekrandaki şiddetin toplumu etkilediği eleştirilerinin ise göreceli olduğunu savunan sanatçı, “İnsan hikayesi anlatıyoruz. Bu durum, elimizi kolumuzu bağlayabiliyor” açıklamasını yaptı.

Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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