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HaberlerCadde‘Kral Şakir’ hayranlarıyla buluştu
18.09.2019 - 07:50 |

‘Kral Şakir’ hayranlarıyla buluştu

‘Kral Şakir’, 4 Ekim’de vizyona girecek yeni sinema filmi ‘Korsanlar Diyarı’nın tanıtımı için geçtiğimiz hafta sonu hayranlarıyla buluştu.

‘Kral Şakir’ hayranlarıyla buluştu

‘Kral Şakir’, 4 Ekim’de vizyona girecek yeni sinema filmi ‘Korsanlar Diyarı’nın tanıtımı için geçtiğimiz hafta sonu hayranlarıyla buluştu. ‘Kral Şakir’, 4 Ekim’de vizyona girecek yeni sinema filmi ‘Korsanlar Diyarı’nın tanıtımı için geçtiğimiz hafta sonu hayranlarıyla buluştu. Kral Şakir ve Fil Necati’nin katıldığı tanıtım turnesinin ilk ayağı, Akasya AVM’deki Retro Lunapark oldu. Etkinliğe katılan çocuklar gün boyu karakterlerle dans edip, fotoğraf çektirdi. Mall of İstanbul’daki Moipark Eğlence Kolonisi sahnesinde ise ‘Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu ve film kahramanları çocuklarla bir araya geldi. 

19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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