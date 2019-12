LONDRA’DAN YENi YORUMLA GELDi

Çok değil; 3-4 yıl önce adı en fazla kulislerde geçen şeflerden biriydi Deniz Ahmet Köse... Nobu Miami tecrübesini, Tom Aikens gibi zor bir şefle aynı mutfağı paylaşmasını yer aldığı tüm mutfakların menüsünde kendi dokunuşlarıyla yansıttı. Tabii ki her idealist şef gibi, o da Türk mekan sahibinin vizyonuyla ters düşecekti! Kafamı dağıtayım, kitap yazayım moduna geçip Londra’ya tatile gittiğindeyse, Türk ticaret dernekleriyle yaptığı bazı işler ona zamanı Big Ben’e bakarak geçireceği fırsatlar sundu. Londra’da gerçekleştirdiği başarılı işlerden sonra kısa süreliğine House Group yeni menü danışmanlığı için Türkiye’ye döndü.

Gidişiyle çok şey değişmiş Köse’de! Enerjisi, giyim tarzı; giden 85 kilogramıyla farklılaşmış. Daha önce çok başarılı olduğu benim de unutulmaz yemekler yediğim Nopa’da; yeni ismiyle House Cafe Garden’da buluştuk şefle... Canan Özdemir ve Ferit Baltacıoğlu’nun bu teklifiyle çok mutlu olup, soluğu İstanbul’da almış. Yeni menü çalışmasının heyecanıyla dönüş uçağını bile ertelemiş şef.

Yeni menüye gelince; bol şubeli cafe zinciri standartlarının çok üzerinde olmuş. Şef yemeklerde baharat ve eşlik edenleri o kadar ustalıkla kullanmış ki, gerçek anlamda her reçete yemek kitaplarına imzalı girer. Ekşi mayalı ekmek üzerinde uzun saatler kısık ateşte pişen kaburga eti, biberiye aoli’li Brioche Burger Bun ve körili Tavuk Ramen Noodle favorilerimden. Köse yemekler dışında bambaşka, besleyici az kalorili salatalar da yapmış. Bu menü minimum üç ay zincir kafelerde devam edecekmiş.

Efsane Yorke İstanbul’daydı

Bizim jenerasyonun ülke dışında bir takıma sempati beslemesinde bayrak taşıyan takımların başında gelir 90’ların Manchester United’ı. Şu yaşta hâlâ polo yakaları kaldırma isteğim o dönemki Eric Cantona hayranlığımdı. İşte o MANU’nun ihtişamının son yıllarında ileri ikilide leblebi gibi (!) gol atan Cole-Yorke ikilisi aldırmadık kupa bırakmamıştı. Geçtiğimiz hafta Brothers platformunun davetlisi olarak gelen efsane Dwight Yorke’la House of Brothers’ta sadece beş kişi olduğumuz bir yemekte buluştuk. Kendi değerlerimizi aşağıladığımız karşılaştırmaları sevmem ama eski bir futbolcuyla değil; bir lordla yemek yermişiz gibi bir buluşma oldu. Güncel futbol bilgisi bile hayata dair örneklerle anlatacak kadar birikimde olmasıyla, tekrar hayran oldum kendisine... Yorke’un yanında eski kulübünden bir temsilci de vardı.

Aklımda kalanlar...

- Bursa’dan da bildiğimiz ünlü İskender Yavuz İskenderoğlu, Akaretler’de açtığı şubesinde İskender kebabı ve sonrasında gelen kestane şekeri.

- Bomontiada The Populist’ta brewmaster Will Kemper’ın yaptığı özel söyleşi.

- Milano Gourmet’nin pazartesi yaptığı pizza partisindeki etli Pizza Fumetto’su.

- Sam Kitchen’ın masada servis edilen köz mısırı.

- The Bodrum Edition’ın ‘World Luxury Awards’ta düğün kategorisindeki üç önemli ödülü de kazanması...