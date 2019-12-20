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20.12.2019 - 17:45 |

Mehmet Günsür'ün 'yüzüne bakamayacak kadar sinirlendiği' oyuncu kim?

Youtube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Mehmet Günsür’ün, “Yüzüne bakamadığım kadar sinirlendiğim birisiyle oynamak zorunda kaldım. O kişi oyunculuğu bıraktı” sözleri gündem oldu.

Mehmet Günsür'ün 'yüzüne bakamayacak kadar sinirlendiği' oyuncu kim?

Son olarak Netflix'in 'Atiye' dizisinde oynayan Mehmet Günsür, "Hiç içinde yer aldığını unutmak istediğin bir proje oldu mu?" sorusuna, "Yüzüne bakamayacak kadar sinir olduğum oyuncuyla oynamak zorunda kaldım. Bir daha da çalışmadık, zaten oyunculuğu bıraktı" karşılığını verdi.

Ünlü oyuncunun olay itirafı ile Özgü Namal’ı işaret ettiği öne sürülürken, Pelin Batu ismi de konuşulmaya başlandı.

 

Magazin Bülteni 20 Aralık 2019.
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Cadde Yazarları

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