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01.09.2019 - 20:07

Murat Dalkılıç aşka geldi

Kısa süre önce tekrar barışma kararı alan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'den Instagram'da aşk pozu geldi.

Murat Dalkılıç aşka geldi

Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayan ve oldukça konuşulan Murat Dalkılıç'tan aşk pozu geldi. Hande Erçel ile fotoğrafını paylaşan Dalkılıç binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dalkılıç yaptığı paylaşımda, "Seni gördüğüm andan beri tüm güzel şarkılar sana söylenmeli, iki gözümün çiçeği...Sana yazdığım, yazacağım onlarca şarkıya selam olsun..." ifadelerini kullandı.

 

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