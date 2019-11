Oya Okar: Oyunculuk emek ister

Oya Okar, 14’üncü sezonuyla ekrana gelen ‘Arka Sokaklar’ın başarısını “Hikayeler sürekli değiştiği, hep yeni karakterler eklendiği için güncelliğini kaybetmiyor” sözleriyle anlatıyor. Dizide Selin karakteriyle izleyici karşına çıkan oyuncuyla, projenin hayatındaki yerini, özel yaşamını ve ABD’li aktris Scarlett Johansson’a benzerliğini konuştuk.

- ‘Arka Sokaklar’ 14’üncü sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Bu serüven sizin için nasıl bir yolculuk oldu?

Fenomen olmuş bir iş. Seyircimiz sağ olsun, bizi yalnız bırakmıyor. İlk defa bir karakteri bu kadar uzun süredir oynuyorum. Beşinci sezonum... Diziye başlamadan önce konuşsaydık, “Herhalde sıkılırım” derdim. Ama hikayeler sürekli değiştiği, hep yeni karakterler eklendiği için güncelliğini hiç kaybetmiyor.

- Sette nasıl bir ortam var? Artık aile gibi olduğunuzu söyleyebilir miyiz?

Haftanın altı günü, ailemden daha fazla görüyorum ekibi. Bizimkisi huzurlu ve neşeli bir set. Özgür Ozan ve Şevket Çoruh’a çok gülüyorum.

- Siz nasıl bir ailede büyüdünüz?

Annem doktor, babam iletişim uzmanı. Bir abim var, o da mimar. Ailede oyuncu yok ama hepsi çok yeteneklidir. Kendi tercihlerimizi yapabilme özgürlüğüyle büyüdük. Bu çok büyük şans.

- Üniversitede ders vermeye devam ediyor musunuz?

Öğrenci olmayı seviyorum. Bu merak, beni akademik kariyer yapmaya yönlendirdi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda altı sene oyunculuk bölümünde ders verdim. Gençlerle bir arada çalışmak muhteşem, onlardan çok şey öğrendim. Artık ders vermiyorum ama halen doktora öğrencisiyim.

- Bu sektör size neler öğretti?

Her zaman hazır olmayı ve mazeret üretmemeyi. Tiyatroda haftalarca prova yaparsınız. Karaktere ulaşmak için farklı yollar denersiniz. Ama televizyon öyle değil, her an hazır olmanız gerekir. Bu durumda üreteceğiniz mazeretleri seyirciye alt yazı olarak geçemeyeceğimiz için kendinize iyi bakmak ve antrenmanlı olmak zorundasınız. Bir de ‘bir kıl’ ölçü birimini öğretti. Kamera açısı ve ışık ayarlanırken setlerde çok duyarsınız, “Bir kıl sağına”, “Bir kıl soluna” diye.

- Oyuncu olmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz?

Biz tiyatro yapmak için oyuncu olmak isterdik, şimdiki gençlerin çoğu meşhur olmak için istiyor. Halbuki oyunculuk emek ister, meşakkatli iştir. Enstrüman çalmak gibi düşünün... Yetenek doğuştan gelen bir şey ama çalışmazsanız gideceğiniz yolu bulamazsınız.

‘Yüz hatlarım Scarlett Johansson’ı andırıyor’

- Evlilik nasıl gidiyor?

Üniversitede öğrenciyken, “Hayatta evlenmem, evlilikle işim olmaz” gibi laflar ederdim. Arkadaşlarım arasında ilk önce ben evlendim. 10 yılı aşkın süredir de evliyim. İyi ki karşılaşmışız eşimle, o olmasa eksik kalırdım.

- İnternetteki sözlüklerde “Scarlett Johansson’a müthiş şekilde benzeyen oyuncu. Çok iyi rol yapıyor” yazmışlar. Bu sizi mutlu ediyor mu?

Evet, çok benzeten oluyor. Bazen yüz hatlarım andırıyor sanırım. Bu benzerlikten ziyade yorumu yazan arkadaşın “Çok iyi rol yapıyor” demesi mutlu eder beni.

- Bulunduğunuz noktadan memnun musunuz?

Oynamaktan keyif alıyorum ve bunun uzun bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Benim için varılması gereken bir nokta yok. Bu yolculukta anlatılacak güzel hikayelerle yolum kesiştikçe,mutlu oluyorum.