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14.08.2019 - 14:45

Oyuncu Arzu Yanardağ'ın acı günü

Arzu Yanardağ'ın babası Ferruh Yanardağ bu sabah hayatını kaybetti.

Oyuncu Arzu Yanardağ'ın acı günü

Ünlü oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından bu sözlerle duyurdu:

Babam.. Huzur içinde yat. Mekanın cennet olsun. Seninle gerçekleştiremediğim onca hayalimle bizi bırakıp gittin. Ben bugün büyüdüm babacım. Acımla büyüdüm. Seni hep yaptığın taklitlerle, kendime benzettiğim huylarınla, kitap aşkınla, anneme olan düşkünlüğünle, aydın görüşlerinle hatırlayacağım. Nur içinde yat güzel gözlüm.

Oyuncu Arzu Yanardağın acı günü




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