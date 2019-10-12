Profesörden Sıla hakkında suç duyurusu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek suç duyurusunda bulunan Prof. Dr. Orhan Kural, dilekçesinde, Sıla Gençoğlu'nun 'Karanfil' adlı şarkısında 'bi sigara yak' sözünün 5 kez tekrarlandığını ve şarkının youtube da 15 milyonun üzerinde dinlendiğini belirterek, "Özellikle gençler arasında sevilen ve örnek alınan sanatçının hayranları genelde orta ve lise eğitimindeki çocuklardır. Beğenenlerden yüzde 5'inin bilinçaltına etkili olarak sigaraya başlamasına neden olması halinde kanına girdiği öğrenci ve genç sayısı ortalama 750 bin civarında olacaktır" dedi.

"CAYDIRICI CEZALAR VERİLMELİ"

Dilekçede şarkının internet ortamından kaldırılması gerektiğini belirten Kural, "Kamu sağlığının zarar görmemesi için bu tür sigaraya teşvik etme gayesinde olan paylaşım sahiplerinin bu paylaşımı kaldırmaları ve paylaşımda bulunan kişi hakkında ise caydırıcı cezalar verilmelidir" ifadelerini kullandı.

"KAFALARINA SİGARAYI YERLEŞTİRİYOR"

Suç duyurusunun ardından avukatıyla birlikte açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Kural, "Bu kadar hassas olduğumuz bir konuda neden bir sanatçı baştan sona 'bi sigara yak' desin. Bunu 15 milyon kişi izlemiş, çoğu genç bunların. Kafalarına sigarayı yerleştiriyor. Zaman içinde çocuk, merakla sigaraya başlıyor. Bunlar çok büyük menfaatler karşılığında yapılıyor. Çok üzüntülüyüm. Bunun için suç duyurusunda bulunduk." diye konuştu. Kural'ın avukatı Uğur Demircan ise, "Televizyonda sigaralı sahneleri kesen ve bunları engelleyen bir yasa var. Fakat bir şarkıcının, şarkısında 5 kere 'bi sigara yak' demesiyle ilgili bir yaptırım olmalı. Onun için sigara ile mücadeleye ilişkin mevzuatımızda bir takım düzenlemeler var. Bu düzenlemeler çerçevesinde suç duyurusunda bulunduk. Savcılık olayı soruşturacak, gerekli olan cezayı vereceği kanaatindeyiz" dedi.