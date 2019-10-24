Bu yeni döneme Akrep burcu başlarken, kendimizi daha yoğun ve duygusal açıdan kararlı bir durumda bulabiliriz. Ancak bugünlerde Ay küçülmeye başlarken, gizli durumlar, bizi bir ölçüde kısıtlayan koşullarla da karşılaşabiliriz. Aceleci olmamaya bakalım. Gün boyunca sezgilerimizin de yardımıyla farklı şeyler keşfedebiliriz. Özellikle ortaklı işler, para ve paylaşımlar bizi daha çok meşgul edebilir. Bugün Ay Başak’ta ilerlerken, detayları daha iyi değerlendirebiliriz. İş ortamındaki konular bizi daha çalışkan ve dikkatli kılıyor. Ancak sağlık ve düzen konuları nedeniyle bizi huzursuz eden koşullarla da uğraşabiliriz. Endişelerimizi kontrol altında tutalım.

KOÇ:Hayatınızdaki sorumluluklarınızda yaşanan değişiklikler, gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınızla organize olmanız gereken zamanlar oluşabilir. Sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA:İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanmaya özen göstermelisiniz. Ailevi konularda kendinizi hüzünlü hissedebilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Akışta kalmalısınız.

İKİZLER:Evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Teknik konularla ilgileneceğiniz zamanlar oluşabilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermemelisiniz.

YENGEÇ:Hayatınızın yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. İşlerinizde pratik olacağınız zamanlar var. Detaylara boğulmanız, size engel olmasın, dikkatli olun. İletişimden kaynaklı anlaşmazlıklara karşı özenli yaklaşmanız gerekebilir.

ASLAN:Hayatınızla ilgili planlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Cüzdanınızla alakalı konular gündeminizi oluşturabilir. İşinizde detaylara inmekten çekinmemenizde fayda var. Başkalarından alacağınız destekler olabilir. Sağlığınızla ilgilenmelisiniz.

BAŞAK:Yeni başlangıçlar yapmak için olayları incelemek isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularda hizmet etme isteği içinde kalabilirsiniz. Yaşayacağınız yoğunluklar yaklaşımınızı değiştirmek istemenize neden olabilir.

TERAZİ:İş hayatınızda gizli kalan meselelerle ilgilenmek isteği içinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu konularla alakalı detaylara inmenizde fayda var. Bu aralar huzursuzluk hissine kapılabilirsiniz.

AKREP:Yapmak istediğiniz işlerinizi detaylandırmak isteyeceğiniz zamanlar var. Sosyal konularınıza bile ciddiyetle yaklaşacağınız, düzen isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kariyer hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızdan gelen yardımlar söz konusu.

YAY:Hayatınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizi iyi organize ederseniz, yoğun temponuzun altından kalkabilirsiniz. Teknik durumlarla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Annenizle ilgili olaylara özen göstermeniz gerekli.

OĞLAK:Yeni ufuklara açılmak için heves duyuyor olabileceğiniz bir gün. Akademik alanlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi planlarken detayların içinde boğulmamaya özen göstermelisiniz. Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir.

KOVA:İlgilendiğiniz konularda krizler yaşanabilir. Ortaklı para durumları gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar var. İşlerinizi planlamanız ve detaylandırmanız gerekebilir ve bu düzenleme size büyük kolaylık getirebilir.

BALIK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Uğraştıran durumlar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Gün içinde karamsar davranabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken durumlar doğabilir. İşlerinizi yoluna koymanızda fayda var.