Bugün Ay, Başak burcunda ilerlerken sağlık, düzen ve iş ortamına ait konular, daha fazla dikkat gerektirebilir. Konsantre olabileceğimiz pek çok ayrıntı önem kazanıyor. Ancak sabah saatlerinde dikkatsizlikler ya da başkalarının yanlış yönlendirmesiyle ortaya çıkabilecek hatalara karşı uyanık olmak gerekiyor. Öğle saatlerinden sonra düşüncelerimizi toparlamak ve hedeflerimize ilerlemek, kolay olacak. Bugün eksik kalan işleri ve hataları düzeltmek için sabırlı davranmalıyız. Olayların somut sonuç getirebilecek ve bizi verimli kılacak yönlerine zaman ayırabiliriz. Duygularımızı paylaşabiliriz.

KOÇ:Çalışma hayatınızda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Detaylar içinde boğulabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla faaliyette bulunacağınız zamanlar var. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemelisiniz. Zevk aldığınız şeylerle uğraşabilirsiniz.

BOĞA:İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Aşkta fedakâr olabilirsiniz. Hobileriniz için harcamalarda bulunabilirsiniz. Kariyer konularına gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Sevdiğiniz şeylere zaman ayırabilirsiniz. Eğlenceli planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER:Ailevi konularda fedakârlık yapabilirsiniz. Geçmiş meseleler gündeme gelebilir. İç sesinizi dinlemelisiniz. Babanızı ihmal etmemelisiniz. Zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. İşlerinizi pratiklikle halledebileceksiniz.

YENGEÇ:İletişimle ilgili işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Detaylar içinde boğulmamaya özen göstermelisiniz. Çevrenizdeki kişiler için fedakârlık yapabilirsiniz. Hareketli bir gün sizi bekliyor. Zevk aldığınız dostlarınızla buluşabilirsiniz.

ASLAN:Maddi kaynaklarınızla ilgili çözümler getirebilirsiniz. İş hayatınızda yeteneklerinizi kullanarak, destek alabilirsiniz. Harcamalarınızı kontrol altına almalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek, iyi gelebilir. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

BAŞAK:İşlerinizde yaratıcı hayal gücünüzü kullanabilirsiniz. Kişisel önem verdiğiniz konulara, gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz meseleler, gündeminizi oluşturabilir. İlişkilerinizde fedakârlık gösterebilirsiniz.

TERAZİ:Kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Fedakârlık yapabilirsiniz. İçsel süreçlerde olacağınız zamanlar var. İşlerinize gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Pratik zekanızla çözüm bulabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha keyif verici olaylar söz konusu...

AKREP:Hayal gücünüzü, gelecekle ilgili beklentileriniz yönünde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız için fedakârlık yapabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda alacağınız desteklerle, daha kolay yön çizebilirsiniz.

YAY:Çalışma hayatınızdaki statünüz için fedakârlık yapabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak adına hayal gücünün sınırlarını zorlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konulara daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Bürokratik işlerle uğraşabilirsiniz.

OĞLAK:Yeni ufuklara açılma isteğiniz, hayal gücünüzü destekleyebilir. Özgürleşme arzusu içinde yolculuklar planlayabilirsiniz. Akademik alanlara ilgi duyabilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akışta kalın.

KOVA:Ortaklı konulara gerçekçi bakabilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan kaçınmalısınız. Finansal işlerinizi hallederken, pratik davranmak isteyebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı nedenler, yıpranmanıza yol açabilir. Fedakâr olabilirsiniz.

BALIK:Eşinizle ilgili konulara gerçekçi yaklaşabilirsiniz. İlişkilerinizdeki olaylara çözümler geliştirmek için fedakârlıkta bulunabilirsiniz. Dengeyi yakalamak adını çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi halletmek, size zaman kazandırabilir.