Ani uyanışlara açık bir gün...

Haftaya Boğa burcunda ilerleyen Ay’la başlıyoruz. Bugün istikrar ve güven aramakla birlikte, beklenmeyen durumlar yüzünden yeniden düşünmek zorunda kalabiliriz. Maddi alanda sürprizler var ve olumlu sonuçlar da gelebilir. Dolunay yaklaşırken, özellikle ilişkilerimizde daha fazla hassasiyet ve beklentiler gündeme geliyor. Bugün bir süredir devam eden düşüncelerimizi artık bir sonuca götürebiliriz. Sezgilerimiz de bize yardımcı olabilir. Toprakla ilgili ya da somut, pratik konularda yeni görüşlere açığız. Sabah saatlerinde ani olaylar dikkat çekiyor. Biraz daha esnek olmaya bakalım. Olaylar çok hızlı ilerlemeyebilir.

KOÇ:Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler, gündeminizi etkileyebilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek iyi bir başlangıç olabilir. Kişisel yeteneklerinizi geliştirmek için adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olası tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA:Kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Farkındalığınızı artıracağınız zamanlar yaşayabilirsiniz. Çatışmalar olabilir, kontrolünüzü kaybetmemelisiniz.

İKİZLER:İç dünyanızla ilgili konular önem kazanabilir. Nedenini bilmediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma içinde olabilirsiniz. Olayların niye bu şekilde ilerlediğini fark edebilirsiniz. Acele karar vermekten çekinebilirsiniz.

YENGEÇ:Gelecek beklentilerinizle ilgili konuları idrak edebilirsiniz. Farkındalıklarınız ve sosyal konulara ilginiz artabilir. Öğle saatlerinde ikili

ilişkilerinizde iletişimden kaynaklı sıkıntılar çıkabilir. Değişim içinde olacağınız zamanlardasınız.

ASLAN:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflerinize ulaşmak için kurduğunuz ilişkiler önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konuların üzerinde daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Gün içinde tamamlanmalar olabilir. Akışta kalın.

BAŞAK:Yeni konulara ilgi duyabilirsiniz. İlgilendiğiniz mevzular hakkındadaha fazla bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki olayları daha iyi okuyabileceğiniz bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular, gündeminizi meşgul edebilir.

TERAZİ:Acele karar vermemeniz gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri eleştirirken dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Karşınızdaki sözlerinizi yanlış değerlendirebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Bazı işlerinizde yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz.

AKREP:Eşinizle ilgili konularda farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı mevzularınüzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. İlişkilerinizde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde kaybolmuş hissedebilirsiniz.

YAY:Sorumlu olduğunuz işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilere daha sakin davranmanızda fayda var. İletişim problemlerinden dolayı işlerinizde aksamalar meydana gelebilir. İlişkilerinize zaman ayırmak iyi gelecektir.

OĞLAK:Keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Aşk ilişkiniz gündeminizi meşgul edebilir. Yaşadığınız farkındalıklarınız size yeni kapılar açabilir. Karşınızdaki kişiye kendinizi ifade etmeye çalışırken, konuşmanın tartışmaya dönmemesine dikkat edin.

KOVA:Ailevi konularda kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ev hayatınızla ilgili konularda değişiklikler yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Bazı işlerde acele karar vermeyin. Aldığınız kararları iyi düşünün, gözden kaçan durumlar olabilir.

BALIK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Hazırlayacağınız sözleşmeleri kontrol etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. İkili ilişkilerinizin önem kazanacağı zamanlardasınız. Derin duygular içine girebilirsiniz.