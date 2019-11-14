İkizler burcundaki Ay, Venüsle karşı karşıya geldiğinde sohbetler, konuşmalar daha çok karşımıza gelebilir. Tembellik ya da dağınıklıklar da var. Hayatın güzel yönlerine zaman ayırabiliriz. Ancak bazı dedikodular ya da yanlış bilgilere karşı da hazırlıklı olalım. Özellikle akşam saatlerinde daha boşverici ya da sorumsuz tavırlarla karşılaşabiliriz. Gün içinde hareket ve yenilik arayışı içindeyiz. Çok konuşabiliriz ancak iş eyleme geldiğinde aynı kararlılığı sürdürmemiz zor olabilir. Güzel sanatlar ve insan ilişkilerine yönelik uğraşlar, hayatımıza renk getirebilir. Bugün aşkta da yanılgılar ya da kendi kendimizi kandırdığımız durumlar ortaya çıkabilir. Değerlerimizi korumaya özen gösterelim.

KOÇ:Gün içinde yoğun bir temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı yanlışlıklara dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgileneceğiniz zamanlar var. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. Dikkali olmalısınız.

BOĞA:Sorumlu olduğunuz işlerde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmayın. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Maddi durumlarda tutumlu olun.

İKİZLER:Kişisel hassasiyetinizin olduğu konular gündeminizi meşgul edebilir. Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele etmelisiniz. Zirvede kalabilmek için çabalamanız gerekli.

YENGEÇ:Bilemediğiniz konular gündeminizi meşgul etmemeli. Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkat etmenizde fayda var. Bazı olaylarda kabullenme içine girmeniz gerekebilir.

ASLAN:Alacağınız destekler işlerinizi tamamlamanıza yardımcı olacaktır. Gelecek beklentilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Uğraştığınız şeylerde yeni kararlar söz konusu. Gün içinde fikir çatışmaları olabilir. Akışta kalmalısınız.

BAŞAK:İş hayatınızla ilgili konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Başarı için çok çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden destek almak sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları daha fazla göz önünde tutmak isteyebilirsiniz.

TERAZİ:Gün içinde yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkmamasında fayda var.

AKREP:Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Bu olaylar size kriz yaratabilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Gün içinde sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Sorumlu olduğunuz şeylerle ilgilenmelisiniz.

YAY:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde daha fazla sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çıkabilecek problemlere karşı dikkatli olmanızda fayda var. İç dengenizi korumaya çalışın.

OĞLAK:Çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçmelisiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak, işlerinizi kolaylaştırabilir. Akışta kalmalısınız.

KOVA:İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacağınız bir gündesiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız şeylerde ilişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Birçok konuda planlamalar yapmalısınız.

BALIK:Ev hayatınızla alakalı konularda karşıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler yaşanabilir. Sabah saatlerinde hayaller içinde kalmak isteyebilirsiniz. Gün boyunca geçmişle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Sakin olun.