Gökyüzünde ateş elementine güçlü bir vurgu var. Güneş, Aslan burcuna ilerlerken, Ay da Koç’ta ilerliyor. Yükselen güven ve kararlılık sayesinde kendimizi etkili şekilde gösterebiliriz. Sıcak ve girişken enerjilerle hareket ediyoruz ve kuşkusuz fikir ve inançlarımızda fazla iddialı olabiliriz. Dolayısıyla biraz dengeli olmakta, ilişkilere özen göstermekte fayda var.

Başkalarının duygularını da hesaba katalım. Günün ilerleyen saatlerinde dışa dönük aktiviteler, fiziksel uğraşlar, sağlık açısından canlandırıcı meşguliyetlere zaman ayırmak iyi olabilir.









