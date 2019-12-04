Bugün ilk dördün gerçekleşirken, belirsizlikler de artıyor. İhmalci olmamaya bakalım. Akşam saatlerinde yan yana gelen Ay ve Neptün, daha hassas ve dağınık koşullar getirmekte. Hayallere dayanarak ya da yüksek beklentilere girerek bazı adımlar atabiliriz. Ancak kararlı davranmak pek kolay olmayabilir. Gerçeklerden kopmamaya bakalım. Bugün evimizi ya da emlakla ilgili konuları öne çıkaran bazı imkanlar söz konusu... Ancak şartlar çok değişken ve

kaygan olabileceği için yeteri kadar olgun davranamayabiliriz. Kimi zaman çift durumlar ya da güvensizlikler de kafamızı karıştırabilir. Aceleyle karar vermek yerine her konuda biraz daha sabırlı davranalım.

KOÇ:Elinizde olmayan nedenlerden dolayı karmaşa yaşayabilirsiniz. Bilemediğiniz konularla alakalı kararlar vermemelisiniz. Sorumlu olduğunuz durumlarda istikrar sağlamak sizin için önemli olacaktır. İçinize yönelebilirsiniz.

BOĞA:Arkadaşlarınızla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizdeki insanlarla paylaşmalısınız. Dernekteki işlerinizi toparlamanız için fırsatınız olabilir. Gelecek hakkındaki fikirlerinizi belirtmenizde fayda var.

İKİZLER:Gün içinde çalışma hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Üzerinde uğraştığınız işlerde ilerleme kaydetmek için başkalarından yardım almanızda fayda var. Üstlerinize kendinizi kanıtlamak için çalışacağınız bir gündesiniz.

YENGEÇ:Kendi sınırlarınızı aşmak ve yeni şeyler denemelisiniz. Farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. Hayatınıza başka bir bakış açısıyla bakmak iyi gelebilir. İlerleme kaydetmek için istikrarlı davranmalısınız.

ASLAN:Borç alacak ilişkileri gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda yenilenmeye gitmek istemenizde fayda var. Sizi endişelendiren durumlara daha dikkatli bakmanız gerekebilir. Kendinizi zor durumlara sokmamaya çalışın.

BAŞAK:Borç alacak ilişkileri gündeminizi meşgul edebilir. Finansal konularda yenilenmeye gitmek istemenizde fayda var. Sizi endişelendiren durumlara daha dikkatli bakmanız gerekebilir. Kendinizi zor durumlara sokmamaya çalışın.

TERAZİ:Çalışma koşullarınızı tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Birlikte olduğunuz arkadaşlarınızla iyi organize olmanız gereken durumlar yakın. İşlerinizde istikrar sağlamak için daha fazla sorumluluk almanızda fayda var.

AKREP:Keyif aldığınız işlere yönelebilirsiniz. İlişkilerinizde duygularınızı kontrol etmeye çalışın. İstemeden söylediğiniz sözler, daha sonra sizi zor duruma sokabilir. Çocuklarınızla ilgili konularda zorlanabilirsiniz. Akışta kalmanızda fayda var.

YAY:Ailevi konularda hassas dengeler olabilir. Konuştuğunuz kişileri anlayarak yaklaşmanızda fayda var. Kendi iç sesinize kulak verin. Uğraştığınız şeylerde yaratıcılığınızı kullanmanız gerekebilir. Bazı durumlarda yardım almalısınız.

OĞLAK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Konuşmalarınızda ne istediğinizi düzgün ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Kısmetli durumlar meydana gelebilir. Çevrenizden destek görmenizde fayda var. Ticari konulara özen göstermelisiniz.

KOVA:Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlayabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz şeylerde daha çok parlamak isteyebilirsiniz. Aldığınız yardımlarla bunu daha rahat yapabilirsiniz. Parasal durumlar kafanızı kurcalayabilir.

BALIK:Duygularınızın sizi yorduğunu hissedebilirsiniz. İlişkilerinizde endişeler söz konusu olabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz durumlarda hassaslaşmamanızda fayda var. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Akışta kalmalısınız.