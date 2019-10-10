Ay, bugün Balık burcunda ilerlerken, Venüs’le de uyumlu kalıyor. Keyif veren alanlar, sanatsal uğraşlar ya da kadınlara yönelik konularda daha akıcı olabilecek imkanlar söz konusu. Aynı zamanda duygusal açıdan derinlik kurabileceğimiz, hem kendimizi hem de başkalarını daha iyi anlayabileceğimiz günlerdeyiz.

Bugün gizli işler ya da sessizlik içinde olan durumlar da dikkat çekebilir. Daha çok şey yapılabilir ya da iletişim kurulabilir. Duygularımızı anlatmada şanslıyız. Ancak gizleyici olabiliriz. Akşam saatlerinde sorumlulukların da yardımıyla uzun vadede bize destek olabilecek şeyler üzerine düşebiliriz. Olaylara pozitif bakmayı unutmayalım.

KOÇ:İçsel süreçler ve kayıplar yaşayabilirsiniz. Fikir düzeyinde tartışmalara girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın. Kadın arkadaşlarınızın

meseleleriyle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

BOĞA:Gelecek beklentilerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Hedefinize ulaşmak için çabalayabilirsiniz. İş hayatınızda desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Alternatif planlar yapabilirsiniz. Kadın yöneticilerinizle ilgili konulara yönelebilirsiniz.

İKİZLER:İş hayatınızda en iyisini yapmak için çabalayabilirsiniz. Heyecanlı hissedebilirsiniz. Tartışma içinde olabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Öğleden sonraki zamanlar imaj değişikliği için uygun olabilir.

YENGEÇ:Yeni ufuklara açılmak için aksiyon alabilirsiniz. Öğrenmek ve yaşadığınız olayları anlamak için heyecan duyabilirsiniz. Çevrenizdekilerle iletişiminiz gerginliğe neden olabilir. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir.

ASLAN:Korku ve endişe duyduğunuz meselelerle ilgili tartışmalara girebilirsiniz. Ortaklı işlerle ilgilenebilirsiniz. Finansal açıdan dikkatli olmanız gerekebilir. Beklentilerinizle ilgili konulara zaman ayırabilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz.

BAŞAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Gerginlikler yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde imaj değişikliği için uygun zamanlar var. Kadın arkadaşlarınızla zaman geçirmek, size keyif verebilir.

TERAZİ:İş hayatınızdaki sorumluluklar gündeminizi etkileyebilir. En iyisini yapmak için çabalayabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızda fikirsel düzeyde tartışmalar yaşanabilir. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak için hevesli olabilirsiniz.

AKREP:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Risk alabilirsiniz. Başarılı olmak için alternatif planlar yapmanız olası... Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. İlişkilerinizde yaratıcılığınızı kullanabilir ve çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz.

YAY: Ailede geçmiş konular gündeme gelebilir. İletişimden kaynaklı tartışmalar yaşayabilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İç sesinizi dinlemelisiniz. Eşinizle keyif aldığınız şeyler yapabilirsiniz. Rahatlamış hissedeceksiniz.

OĞLAK:Hareketli bir gündem içindesiniz. Eğitimler düzenleyebilirsiniz. Konuşma ve yazışmanın bol olduğu zamanlar var. Durum tartışmalara yol açabilir. Kararlarınızı yazılı hale getirebilirsiniz. Çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.

KOVA:Maddi konular gündeminizi oluşturabilir. Yeteneklerinizi işinize taşıyabilirsiniz. Desteklerle ilerleyebilirsiniz. Yeni kararlar alabilirsiniz. İletişimden kaynaklı sürtüşmelere dikkat etmelisiniz. Keyif alacağınız uğraşlara yönelebilirsiniz.

BALIK:Niyetlerinizi ortaya koyup aksiyon almayı bekleyeceğiniz bir gündesiniz. Sağlığınıza ve bedene ait konulara dikkat etmenizde fayda var. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz meselelerde tartışmacı tarafınızı ortaya koymamaya çalışın.