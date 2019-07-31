DIŞA DÖNÜK VE KARARLI...

Alacağımız bir haber, önemli değişikliklere yol açabilir. Henüz yeni ay gerçekleşmedi. Bu nedenle, pek çok şey havada ya da belirsiz durumda... Aceleyle hüküm vermemeliyiz. Ancak sezgilerimiz yol gösterici olabilir. Bugünlerde konuşmalar ve görüşmeler ağırlık kazanıyor.

Pek çok şey karanlıkta kalsa bile,

yeniliklerin de geldiğini hissedebiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Saat 16.18’den sonra Aslan burcuna ilerleyen Ay, daha dışa dönük ve kararlı bir atmosfer yaratmakta. Akşam saatlerinde kendimize güvenimiz artıyor. Duygularımızı ortaya koymakta zorlanmayacağız. Sanatsal uğraşlar ve

gösteriler daha çok ilgi çekebilir.











