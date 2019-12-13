Bugün Yengeç’e ilerleyen dolunay aşamasındaki Ay, özellikle ilişkilerimizi daha kırılgan ve hassas kılıyor. Bir araya gelmek, ailevi konulara ve geçmişe zaman ayırmak için uygun bir gündeyiz. Ancak aşırı duyarlı olmak, bizi objektiflikten uzaklaştırabilir. Tarafsız ve akılcı davranmalısınız. Hafta sonu yaklaşırken, beklentilerimiz de yüksek olabilir. Sabah saatlerinde sezgilerimizi daha buluşçu şekilde kullanabiliriz. Arkadaşlıklarda dertlere ortak olmak ve şefkat göstermek, bizi birbirimize yaklaştırabilir. Ancak günün geç saatlerinde aşkta ve beraberliklerde bizi zorlayabilecek, endişelendirebilecek koşullar da var.

KOÇ:Ev hayatınızla ilgili karşıt fikirlerle karşılaşabilirsiniz. Planlarınızda değişiklikler olabilir. Hayaller içinde kalmak isteyebilirsiniz. Geçmişle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Kendinizi rahatlatmaya çalışın. Yorulmuş hissedebilirsiniz.

BOĞA:Yoğun temponuz olabilir. İletişimden kaynaklı çatışmalara dikkat etmelisiniz. Çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Hayal ettiğinizden farklı olaylarla karşılaşabilirsiniz. İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışacaksınız.

İKİZLER:İşlerinizde hayaller içinde olmamaya özen gösterin. Mücadele ettiğiniz konularda çatışmalı olayların içinde kalmayın. Başarı elde etmek için, yeteneklerinizi kullanmak isteyeceksiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili blokajlar hissedebilirsiniz.

YENGEÇ:Hayallerinizin peşinden gidip, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz için mücadele verebilirsiniz. Zirvede kalabilmek için ödün vermeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde duygusal hissedebilirsiniz.

ASLAN:Umut ettiğiniz şeylerden dolayı hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza dikkat etmenizde fayda var. Kabullenme içine girebilirsiniz. Tartışmalara karşı duyarlı olun. İşlerinizde gelecek yönünde beklentilere girebilirsiniz.

BAŞAK:Çalışma hayatınızda desteklerle kendinizi çok daha iyi hissedebilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde en iyisini yapmak için çaba gösterebilirsiniz. Fikir çatışmaları olabilir.

TERAZİ:İş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Başarı için çaba sarf edebilirsiniz. Üstlerinizden destek almak, sizi motive edecektir. Sorumlu olduğunuz konuları göz önünde tutmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili durumları ihmal etmemeye çalışın.

AKREP:Yeni şeyler öğrenmek için çaba gösterebilirsiniz. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Yabancılarla ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Eksik iletişimden kaynaklı problem çıkabilir. Sezgileriniz yol gösterebilir. Karar alabilirsiniz.

YAY:Endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Bu olaylar kriz yaratabilir. Sinirlerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Sizi uğraştıracak olaylardan uzak durun. Mücadeleler önem kazanabilir. Engellenmiş hissedebilirsiniz.

OĞLAK:Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sezgilerinizle hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. İlişkilerinizde çıkabilecek iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. İç dengenizi korumaya çalışın.

KOVA:Çalışma hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilirsiniz. Gelecek yönünde hedeflerinizle ilgili üstlerinizle iletişime geçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla alternatif planlar yapmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sizi bazı olaylar yorabilir.

BALIK:İşlerinizde en iyisini yapmaya çalışabilirsiniz. Yaratıcı olduğunuz konulara zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İlişkilerinizi kullanmak sizi ileriye taşıyacaktır. Alternatif planlar yapabilirsiniz. Kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz.