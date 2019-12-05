Öğle sonrası dağınıklık var

Bugün Ay, hâlâ Balık burcunda ilerlerken, saat 11.14’ten sonra boşluğa ilerliyor. Öğle sonrasında hesapta olmayan durumlar gündemimizi karıştırabilir. Bu saatlerde pek planlı davranamayabiliriz. Dolayısıyla önemli girişimlerden uzak durmak yerinde olacak. Bu saatlerde alınan kararlar sonuçsuz kalabilir. Yine de sabah saatlerinde sezgilerimizi ve hayal gücümüzü daha iyi kullanabileceğimiz fırsatlar var. Duygusal açıdan dağınık bir gün geçirebiliriz. Olayları akışına bırakmamız, hatta tembellik yapmamız daha faydalı olabilir. Bugün garip ya da farklı düşüncelerle karşılaşabiliriz. Ay ancak 22.44’te Koç burcuna ilerleyecek. Geç saatlerde hızlı ve canlı davranabiliriz.

KOÇ:Gizli kalmış olaylar işleri zorlaştırabilir. Kendinizi iç dünyanıza dönmüş hissedebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girmemenizde fayda var. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Bazı değişimler söz konusu.

BOĞA:İş hayatınızda alacağınız desteklerle sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırabilirsiniz. Gelecekteki beklentilerinizle ilgili değişimler yapmanızda fayda var. Arkadaşlarınızla düşüncelerinizi paylaşmak size iyi gelebilir.

İKİZLER:İş hayatınızdaki üstlerinizle, iletişiminizin önem kazanacağı bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf etmenizde fayda var. Gün içinde annenizle ilgili olaylar gündeminizi meşgul edebilir.

YENGEÇ:Gün içinde yeni şeyler öğrenip, farklı ufuklara açılabilirsiniz. Yaşadığınız olayların bütününü görmenizde fayda var. Akşam saatlerinde akademik konular gündeminizi meşgul edebilir. İşlerinizle alakalı yeni olaylar yakın...

ASLAN:Endişe duyduğunuz işlerde kırılmalar yaşayabilirsiniz. Sahip olduklarınızla ilgili değişimlerin sizi krize sokmamasında fayda var. Sakin kalmanız gereken durumlar doğabilir. Duygusal yönden bağlandığınız zamanlar yakın. Akışta kalmalısınız.

BAŞAK:Gün içinde ilişkide bulunduğunuz insanlarla gergin durumlar içinde kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularla alakalı kendinizi daha fazla ön plana atmak sizi yıpratabilir. Bazı olaylarda detaycı tavrınızı azaltmanızda fayda var.

TERAZİ:Çalışma hayatınızda farklı konularla ilgilenmenizde fayda var. İş arkadaşlarınızla alakalı olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Daha çok şey öğrenmek için çaba sarf etmelisiniz. Gün içinde sorumluluklarınızda değişimler söz konusu.

AKREP:Kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönelmenizde fayda var. Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi şaşırtabilir. Gün içinde ani tavır farklılıkları yapmamaya özen gösterin. Planlarınızdaki değişikliklere çabuk ayak uydurmak zorunda kalabilirsiniz.

YAY:Gün içinde ailevi konularla meşgul olabilirsiniz. Geçmişte kalan olaylarla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Bu durumun kafanızı karıştırmasına izin vermemelisiniz. Planlarınızdaki değişikliklere karşı sakin kalmanızda fayda var.

OĞLAK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sözleşme ve yazışmalara dikkat etmenizde fayda var. Öğleden sonraki zamanlarda biraz zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenirken, sakin davranmanız gerekebilir.

KOVA:Yeteneklerinizle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çalışmanızda fayda var. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Koşullara hızlı ayak uydurmanız gerekebilir. Akışta kalmalısınız.

BALIK:Gün içinde yeni başlangıçlar yapacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkabilir. Sağlık durumunuza daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Ailevi olaylara ciddi yaklaşmanızda fayda var.