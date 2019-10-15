Sahip olduğumuz ve değer verdiğimiz şeylere, daha fazla dikkat edebiliriz. Sanatsal alanda ve yaratıcılık anlamında yapılabilecek çok şey var. İlginç ve orijinal yaklaşımlar öne çıkabilir. Aşkta da tutkulu durumlar ve çekimler söz konusu... Ancak maddi konularda bizi tatmin etmeyen anlar da var. Zevklere ve harcamalara biraz özen gösterelim. İlişkilerde kıskançlıklar daha belirgin olabilir. Öğle saatlerine doğru karar vermek pek kolay değil. Başkalarının etkisinde daha çok kalabiliriz. Bugünlerde ortaklaşa konulara ve paylaşımlara özellikle daha çok eğilebiliriz. Elimizdekileri daha iyi değerlendirmenin yollarını arayalım.

KOÇ:Yapıcı girişimlerde bulunabilirsiniz. Maddi kaynaklarınız için kararlılık gösterebilirsiniz. İşinizle ilgili hırslı davranabilirsiniz. Destek göreceğiniz zamanlar var. Karşınızdakini anlamak için daha çok çaba sarf edebilirsiniz.

BOĞA:Aşk hayatınızda sıkışmalar yaşanabilir. Yapıcı aktivitelerle uğraşmaktan zevk alabilirsiniz. Yeni başlangıçlar için azimli olacağınız zamanlar var. Hassas olduğunuz konularda esnek davranamayabilirsiniz. Baskı hissedebilirsiniz.

İKİZLER:Gizli kalan konularla uğraşabilirsiniz. İlişkilerinizde sıkışmalar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Koşulları zorlayabilirsiniz. Yapıcı davranmaya özen göstermeniz, sizin için faydalı olur.

YENGEÇ:Arkadaşlarınızla ilişkilerinizde ufak tefek sıkıntılar yaşanabilir. Gelecek beklentilerinizi oluşturabilirsiniz. Yeni temeller atabilmek için güç sarf edeceğiniz ve yapıcı aktivitelerin olduğu zamanlar var. Israrcı davranmamalısınız.

ASLAN:İş hayatınızla ilgili yapıcı davranacağınız bir gündesiniz. Bürokrasiyle uğraşabilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için hırslı davranabilirsiniz. Bugün yaşayacağınız olaylara karşı kimi zaman esneklik gösteremeyebilirsiniz. Sakin olmakta fayda var.

BAŞAK:Yeni ufuklara açılma ve özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. İş yerinizde eğitimler düzenleyerek, fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Akademik konulara zaman ayırarak teknik bilginizi geliştirebilirsiniz. Yolculuk planı yapabilirsiniz.

TERAZİ:İlişkilerinizle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlarla ilgilenebilirsiniz. Mücadeleci tavrınızla, üstesinden gelebilirsiniz. Finansal konularda kararlı davranabilirsiniz. Kendinizi duygularınıza kaptırmış hissedebilirsiniz.

AKREP:Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İlişkilerinizde yapıcı davranacağınız zamanlar var. Yaşanan sıkışmalara karşı, dengede kalmaya çalışmalısınız. Kimi zaman esneklik gösterememe durumu olabilir. Baskı hissedebilirsiniz.

YAY:İş yerinizde çalıştığınız insanlarla ilgili konular sizi meşgul edebilir. Sağlıkla ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, kendinize özen göstermeye çalışın. Akşam saatlerini daha dingin ve paylaşım içinde geçirebilirsiniz. Çatışmalara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK:Yaratıcılık ve zevklerde sıkışma yaşanabilir. Spekülatif konularda ısrarcı davranmamalısınız. Çocuklarınızla ilgili konularda kararlı olmalısınız. Eşinizle keyif verici faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Güven ve paylaşım içinde olabilirsiniz.

KOVA:Ev hayatınızla ilgili konular gündeminizi yaratabilir. Aile fertlerinin arasındaki ilişkilerde sıkışma yaşanabilir. İşlerinizde yapıcı davranmaya özen gösterebilirsiniz. Zaman zaman olaylara karşı esnek olmada zorluklar yaşayabilirsiniz.

BALIK:Düşüncelerinizde kararlılık göstereceğiniz bir gündesiniz. Eğitim alanında yeni gelişmeler olabilir. Yapıcı davranabilirsiniz. Teknik alanlarla ilgileneceğiniz zamanlar var. Akşam saatleri içinde eşinizle paylaşımlarınız artabilir.