Günün ilk yarısında gerekli değişiklikleri, ayarlamaları yapmak daha doğru olacak. Bu saatlerde başkalarının fikirlerinden yararlanmak daha kolay olacak. Öğle saatlerinde hareketlilik var. Ancak düşüncelerimizde biraz daha esnek olalım. Kimi zaman farklı görüşler yüzünden zorlanabiliriz. Akıl ve duygular arasında kalmak mümkün. Ay saat 12:14’ten itibaren boşluğa girmekte. Bu saatlerde yapılan değişiklikler yüzünden hızlı ilerlemek pek kolay olmayabilir. Öğle sonrasında yavaşlama var ve tam istediğimiz hızda hareket edemeyebiliriz. Bunun yerine eldeki işlere odaklanmak, ortaya çıkabilecek yeni durumlara görmek daha doğru bir yaklaşım olacak.

KOÇ:Hayatınızda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizi ifade edebilmek için hobi edinmenizde fayda var. Harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken günlerden birindesiniz. Beklentiler içinde kalacağınız zamlanlar doğabilir.

BOĞA:Hayatınızla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Aksaklıklara karşı dikkatli olmalısınız. Evdeki olaylarla alakalı risk almaya yatkın olabilirsiniz. Karar vermeden önce dikkatli davranmanızda fayda var. Kendi iç sesinize güvenmelisiniz.

İKİZLER:Yaşayacağınız olaylarla ilgili yüksek beklentiler içinde olabilirsiniz. Abartılı çıkışlar yapmamaya dikkat edin. Sabah saatlerinde iyimserliğinizi korumak daha kolay olacaktır. Sizi iletişimi yüksek bir gün bekliyor. Akışta kalmanızda fayda var.

YENGEÇ:Maddi kaynaklarınızla alakalı dalgalanmalar oluşabilir. İşinizle ilgili yüksek beklentiler içine girebilirsiniz. Yaşadığınız olaylarda ani kararlar almaya meyilli olacağınız zamanlar var. Başkalarından gelecek destekleri geri çevirmemelisiniz.

ASLAN:Yeni başlangıçlar yapmak için heyecan duyacağınız günlerin içindesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla yakından ilgilenmelisiniz. Kendinizi güven içinde hissedebilirsiniz. Gün içinde beslenmenize özen göstermenizde fayda var.

BAŞAK:Farkında olmadığınız durumlar nedeniyle, başınıza gelen olaylarla ilgilenebilirsiniz. Olaylara abartılı yaklaşmamaya özen göstermelisiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar yakın. Etrafınızdakilerle iletişimde olmak size iyi gelecektir.

TERAZİ:Keyifli zaman geçirebileceğiniz bir gündesiniz. Görüştüğünüz arkadaşlarınıza karşı kötü yaklaşmamaya özen gösterin. Pozitif duruşunuzla herkes etkiniz altında kalabilir. Geleceğinizle ilgili beklenti içinde olmamanızda fayda var.

AKREP:Çalışma ortamınızdaki ilişkiler daha önemli bir hale gelebilir. İş hayatınızdaki beklentilerinizin artması davranışlarınızda abartıya sebebiyet verebilir. Gün içinde risk almak isteyeceğiniz zamanlar var. İşlerinizi bitirmenizde fayda var.

YAY:Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. Konuklarınızı ağırlamak durumunda kalabilirsiniz. Akademik konularla ilgili olaylara daha çok zaman ayırmak isteyeceğiniz günler olabilir. Seyahat planları yapmaya başlayabilirsiniz.

OĞLAK:Yaşadığınız endişeleri abartma eğiliminde olabilirsiniz. Kriz yaratan durumlardan uzak durmanızda fayda var. Ortaklı para durumlarına karşı beklentilerinizi yüksek tutmanız sizi zor duruma düşürebilir. Kontrollü olmakta fayda var.

KOVA:Eşinizle ilgili ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir. Dengelenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Sabah saatlerindeki pozitif tavrınızı tüm gün sürdürmenizde fayda var. Gün içindeki konuşmaları küslüğe götürmemeye özen göstermelisiniz.

BALIK:Sabah saatlerindeki pozitif davranışlarınızla iş arkadaşlarınızı motive edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekebilir. Beslenmenize özen göstermelisiniz. Gün içinde sizi yoran yıpratan koşulları abartmamaya çalışın.