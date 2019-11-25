Henüz yeniay doğmadı ve Ay, Akrep’te iyice küçülme aşamasında böyle zamanlarda bitişler ve sonlanmalar dikkat çekebilir. Eldeki işleri tamamlamalıyız. Kontrolsüz ya da gizli koşullar öne çıkabilir ve isteklerimiz yönünde bize ilerleme imkânı vermeyebilir. Bugün gereksiz risklere girmemeye bakalım. Ay, sabah saatlerinde Neptün’le açı içindeyken sezgilerimiz çok açık olabilir ve bilinmeyen ya da gizli şeylere fazlasıyla açık olabiliriz. Ancak kendi kendimizi kandırma yoluna da gidebiliriz. Bu saatlerde daha pozitif bir tutum izlemeye gayret edelim. Öğle sonrasında çaba ve gayret göstermemiz gereken koşullar var.

KOÇ:Endişe duyduğunuz konularla ilgilenebilirsiniz. Ortaklı işler gündeminizi meşgul edebilir. Bu konuyla ilgili duygusal bağ içinde olduğunuz kişiler sizi sıkıntıya sokabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA:Eşinizle ilgili konular daha fazla ön plana çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarla ilgili organize olmanız gereken zamanlardasınız. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak sizin için önem kazanabilir. Sizi uğraştıran durumlara karşı dikkatli davranın.

İKİZLER:Çalışma hayatınızdaki yoğun tempo gerilmenize neden olabilir. Akışta kalmanız gereken bir gün. Sorumluluklarınızın artığını hissedebilirsiniz. İşlerinize yön vermek daha önemli bir hal alabilir. Sizi yıpratan olaylardan uzak durmanızda fayda var.

YENGEÇ:Hobilerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi yetenekli olduğunuz konularda ifade etmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapacağınız zamanlar var. Risk almak isteyebilirsiniz. Çocuklarınızın işleriyle ilgilenebilirsiniz.

ASLAN:Ailevi meseleler gündeminizi meşgul edebilir. İletişimde olduğunuz kişilerle sıkıntı yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizi sert bir şekilde ifade etmekten kaçınmalısınız. Aksayan işlerinize yönelmelisiniz. Sorumlu olduğunuz konularda çaba sarf etmelisiniz.

BAŞAK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki gelişmeler sizi de etkileyebilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Sorumlu olduğunuz konularla ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişiler ön plana çıkabilir .

TERAZİ:Maddi durumunuzla ilgili yeni kaynaklar bulmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştireceğiniz konularda araştırma yapmak doğru bir başlangıç olabilir. Destek alacağınız bir gündesiniz. Bu durum işlerinizi çabuk toparlamanıza neden olabilir.

AKREP:Yeni başlangıçlar yapmak için önünüze kısmetler gelebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermenizde fayda var. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sakin kalmanız sizin için iyi olacaktır. Akşam saatlerinde içsel uyumunuzu sağlayabilirsiniz.

YAY:Kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Gizli kalan koşulların içinde kaybolduğunuzu hissedebilirsiniz. Kabullenme içinde olabilirsiniz. İç dünyanıza yönelmek size iyi gelecektir. Akşam saatlerinde sakin olmaya çalışın. İkili konuşmalar gergin bir hal alabilir.

OĞLAK:Geleceğiniz için yeni bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle iletişim içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleri paylaşmak işlerinizi kolaylaştırabilir. Sosyal konularda daha fazla ön planda olmak isteyebilirsiniz.

KOVA:İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara eğilebilirsiniz.

Takım çalışması yapmak işlerinizi kolaylaştıracaktır. Akşam saatlerinde gergin ortamlardan kaçının.

BALIK:Yabancılarla ilgili durumlar gündeminizi meşgul edebilir. Hareket halinde olacağınız bir gündesiniz. Yeni şeyler öğrenmek için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Bütünü görmek çok daha kolay olacaktır. Akademik konular ilginizi çekebilir.