Bugün Yengeç burcunda son dördün gerçekleşirken, hedeflerimiz yönünde daha korumacı ve hassas olabiliriz. Gelecek endişeleri var. Ani kararlara ve tepkilere de dikkat edelim. Kadersel olarak önüne geçilemeyen durumlar, hızlı karar almamıza ve duygusal kopmalara yol açabilir. İlişkilerimizde bizi hayalci kılan ve hassasiyet taşıyan koşularla da karşılaşabiliriz. Aşkta biraz daha dengeli olalım. Sabrımızı taşıran bir durum nedeniyle gerginlik yaşayabiliriz. Akşam saatlerine dikkat! 19.28’den sonra Aslan’a geçen Ay, bizi daha kararlı kılıyor. Ancak kişisel çekişmeler de gündeme gelebilir.

KOÇ:Eve ait konular gündeminizi etkileyebilir. Geçmiş meselelerin gündeme geleceği zamanlar var. İç sesinizi dinleyerek üstesinden gelebilirsiniz. Çözmek istediğiniz, tamamlanması için uygun imkanlar doğabilir. Babanızla ilgilenmeniz gerekebilir.

BOĞA:Sakin bir gün geçirebilirsiniz. Değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zihinsel heyecan duyabileceğiniz olaylar yaşanabilir. Kardeşlerinizle iletişim halinde olabilirsiniz. Sonuca ulaştırmak istediğiniz konuları çözme çabası içine girebilirsiniz.

İKİZLER:Cüzdanınıza ait konular ön plana çıkıyor. Harcamalarınızı sorgulayıp, bütçe planlaması yapabilirsiniz. Finansal kaynaklarınızı inceleyip, genişletmek isteyeceğiniz zamanlar var. İş hayatınızla ilgili destek alacağınız imkanlar doğabilir.

YENGEÇ:Küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kişisel önem verdiğiniz konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için niyetler ortaya koyabileceğiniz zamanlar var. Sakin bir gün geçirebilirsiniz, akışta kalmaya özen gösterin.

ASLAN:Hayatınızın gizli kalmış tarafları gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal gelişiminiz için farklı alanlarla ilgilenebilirsiniz. İçsel süreçler yaşayabilirsiniz. Zihinsel yoğunluk hissedebilirsiniz. Olaylara karşı sorgulayıcı davranabilirsiniz.

BAŞAK:Gelecek beklentileriniz için düşünüp, zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sürprizler olabilir. Hayatınıza yenilik katmak isteyeceğiniz anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal konularla ilgilenmek, size keyif verebilir. İş hayatınızda destek alabilirsiniz.

TERAZİ:İş hayatınızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Yeni düzenlemelere gitmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Hedeflerinizi sorgulayabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi toparlama fırsatınız olabilir. Gün içinde beklenmedik sürprizler gelebilir.

AKREP:Özgürleşme isteği içinde olabilirsiniz. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Yolculuklar için plan program yapabilirsiniz. Zihinsel heyecanlar yaşayacağınız zamanlar var. Bugünlende bitirmek istediğiniz işlerinize yoğunlaşmanızda fayda var.

YAY:Ortaklı para durumlarıyla ilgilenebilirsiniz. İşleriniz ilerlemeyebilir, sakin olmakta fayda var. Ufak tefek banka meseleleriyle ilgilenebilirsiniz. Yatırımlarınız ve finansal konularda karar alabilirsiniz. Kriz yaratan olaylardan uzak kalmakta fayda var.

OĞLAK:Uyum ve denge arayışı içinde olduğunuz, sakin bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hayatınıza yenilik katabilirsiniz. Anlaşma imzalamak için doğru bir gün olmayabilir.

KOVA:Sorumluluklarınız ön planda... Yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken zamanlar olabilir. İş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişiler, zihninizi fazla kurcalayabilir. Olaylara sakin yaklaşmakta fayda var.

BALIK:Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak hayatınızda bazı konuları değiştirmek isteyebilirsiniz. Zihninizi kurcalayan konularla ilgilenebilirsiniz. Sakin vakit geçireceğiniz bugünde akışta kalmalısınız.