Haftanın ilk gününde özellikle maddi konularda ve güven aradığımız durumlar içinde bazı hoşnutsuzluklarla gerilimler gündeme gelebilir. Ay, Boğa’da ilerlerken, Mars’la karşıt duruyor. Kıskançlıklar ya da güvensizlikler, yıpratıcı sonuçlar getirebilir. Çalışma hayatında sabırlı davranmalıyız. Özellikle öğle saatlerinde iletişim problemlerine dikkat edelim. Merkür 12.41’e kadar Akrep’in son deresinde sıkışmalara ve tam olarak ifade edilemeyen koşullara işaret ediyor. Bu nedenle, öğle sonrası biraz daha rahatlamış olacak. Günün ilk yarısında aceleyle karar vermemeliyiz. Akşam saatlerinde hava yumuşayabilir.

KOÇ:Kazançlarınızla ilgili daha fazla düşünebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçmek, sizi rahatlatacaktır. Hayaller içinde olabilirsiniz. Akıcı koşullar söz konusu. Gün içinde kendi fikirlerinizi yaymak için çaba gösterebilirsiniz.

BOĞA:Hassasiyetiniz olan şeylere daha fazla yönelmek isteyebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara başkalarının katılması sizi daha fazla motive edebilir. İşlerinizde fikirlerinizi savunabilirsiniz.

İKİZLER:Bugün bilemediğiniz konularda fikir belirtmemeye özen göstermelisiniz. Kendinizi öne attığınız durumlar olabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde olayları net görmekte zorlanabilirsiniz.

YENGEÇ:Gelecek planlaması yapmak isteyebilirsiniz. Beklentileriniz için harekete geçmek kolay olacaktır. Arkadaşlarınızla paylaşım içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde dönüşüm yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda fikirlerinizi savunmak isteyebilirsiniz.

ASLAN:İş hayatınızdaki gelişmeler sizi toparlanmaya itebilir. Hedeflerinize ulaşmak için yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Toplum önünde olmak sizi daha iyi hissettirecektir. Sorumlu olduğunuz konularda kısmetleriniz olabilir. Akışı koşullar söz konusu.

BAŞAK:Yeni ufuklara açılmak için adım atabilirsiniz. Bazı olayların bütünü görmek daha kolay olabilir. Hayallerinizi daha rahat gerçekleştirebileceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Değişiklikler keyfinizi kaçırmasın.

TERAZİ:Sizi endişelendiren konulara karşı daha hassas olabilirsiniz. İlişkide olduğunuz insanlarla kopmalar yaşayabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Finansal yenilenmeye gidebilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara dikkat!

AKREP:Eşinizle ilgili hayalci olacağınız bir gündesiniz. Bazı konuları netleştirmekte zorlanabilirsiniz. Akıcı koşullar var. Keyif aldığınız işlerle ilgilenebilirsiniz. Tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Karşınızdakinin durumunu düşünmelisiniz.

YAY:Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara konsantre olmakta zorlanabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan gelen desteklerle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Risk almak isteyeceğiniz konular olabilir. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.

OĞLAK:Kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ikili ilişkilerinize yönlendirebilirsiniz. Kendinizi ifade ederken biraz daha yumuşak olmaya özen göstermelisiniz. Bazı olayları net göremeyebilirsiniz. Yeniden harekete geçebilirsiniz.

KOVA:Ailevi konular önem kazanabilir. Bazı işlerinizi bu nedenle ertelemek zorunda kalabilirsiniz. Ev hayatınızda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerin üstesinden daha rahat gelebilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız destekler var.

BALIK:Hareketli bir gündeminiz olabilir. Sözleşmelere dikkat etmenizde fayda var. Dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler sizi uğraştırabilir. Yeni haberler alabilirsiniz. İlişkilerinizi olgunlaştırabilirsiniz.