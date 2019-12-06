Bugün Ay, Koç burcunda ilerlerken, daha hevesli ve pozitif hissedebiliriz. Yenilik yapma ve özgür davranma arzusu içindeyiz. Işıkların uyumu da şanslı ilerlemelere işaret ediyor. Gelecek yönünde gayretli hareket edebileceğiz. Hemen öğleden sonraki saatlerde bizi karar vermeye ve hızlı davranmaya yönelten durumlarla karşılaşabiliriz. Ay, Koç’tayken düşünmeden karar vermek ve aceleci davranmak söz konusu olabilir. Bugün özellikle öğle saatlerinde hızlı değişikliklere gitme isteği var. Bu nedenle sınırlara pek dikkat etmeyebiliriz. Bu durum, ilişkilerde ve arkadaşlıklarda yanlış anlamalara yol açabilir. Denge gerektiren alanlarda biraz daha hassas davranmaya bakalım.

KOÇ:Aktif hissedebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda ani çıkışlardan uzak durmalısınız. İnandığınız şeyleri ateşli bir şekilde savunmak isteyebilirsiniz. Kişisel meseleler öne çıkabilir. Akşam saatlerinde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz.

BOĞA:İç dünyanıza yoğunlaşabilirsiniz. İşlerinizdeki sıkışmalar keyfinizi kaçırabilir. Çalışma hayatınızda kayıplar yaşayabilirsiniz. Kabullenme içinde olmak, sizi rahatlatabilir. İşlerinizi daha iyi hale getirmek için fırsat yakalayabilirsiniz.

İKİZLER:Geleceğinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Toparlanmayı bekleyen işler için uygun bir gün. Yoğunlaştığınız konuları daha iyi hale getirmek için çaba gösterebilirsiniz. Desteklerle kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz.

YENGEÇ:Kariyer hayatınızla ilgilenebilirsiniz. Üstlerinizle ilişkileriniz önem kazanabilir. Uğraştığınız işlerinizi paylaşabilirsiniz Akşam saatlerinde daha kriz içeren konular öne çıkabilir. Finansal meselelerde yenilenme içinde olabilirsiniz.

ASLAN:İş hayatınızda bütünü görmeniz kolay olabilir. İnandıklarınızı güçlü savunabilirsiniz. Yeni şeyler öğrenmekten keyif alacağını zamanlardasınız. Sorumluluklarınızın bulunduğu konularda eksiklikleri tamamlamak için çabalayabilirsiniz.

BAŞAK:Endişe duyduğunuz meselelerde yıpranabilirsiniz. Finansal fikirlere açıksınız. Ortaklı işlerinizde sıkışmış hissedebilirsiniz. Duygusal bağlı olduğunuz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Uzaklarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz.

TERAZİ:Eşinizle zaman geçirmek için fırsat yaratabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi detaylandırabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki koşullarda sorumluluklarınız artabilir. İkili ilişkilerinizde denge arayışı içinde olabilirsiniz.

AKREP:Çalışma hayatınızdaki koşullar belirsiz olabilir. İş arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları düzenlemek ve detaylandırmak isteyebilirsiniz. Eşinizle program yapmak size iyi gelebilir. Uğraştıran durumlar var.

YAY:Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi çok daha iyi ifade ettiğiniz işlere yönelebilirsiniz. Çalışmalarınız hakkında yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni planlar yapabilirsiniz.

OĞLAK:Ailevi konularda düşüncelerinizi rahatça ifade edebilirsiniz. İşlerinizde detaylara önem verebilirsiniz. Eksikleri tamamlanmanız için eğitim almanız gerekebilir. Akşam saatlerinde koşullar akıcı... Keyif aldığınız işlerle ilgilenebilirsiniz.

KOVA:İletişimden kaynaklı yoğunluk yaşanabilir. Çevrenizdeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda konuşabilirsiniz. Eksikliklerinizi toparlayacaksınız. Ailevi meseleler gündeminizi meşgul edebilir.

BALIK:Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha iyi hale getirmeye çalışacaksınız. Bütçenizle ilgili meseleler gündeminizi meşgul edebilir. Parasal konularda değişiklik yapabilirsiniz. Yeteneklerinizi kullanacağınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz.