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26.07.2019 - 11:11

‘Sanat dünyası çok vefasız’

Şarkıcı İbrahim Aktolon da tatil için Bodrum'u seçti.

‘Sanat dünyası çok vefasız’

Önceki gün eşi ve çocuklarıyla Bodrum’da görüntülenen şarkıcı, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. 20 gündür Bodrum'da olan şarkıcı, sanat dünyasının vefasızlığına değindi. Aktolun, "Birçok şarkıcı arkadaşıma Avrupa'da konser bağladım ve destek oldum. Ama Türkiye'ye geldiğimde hiç birinden ne bir telefon alıyorum ne de başka bir şey. Ben onlardan bir şey bekleyerek bunları yapmıyorum ama nankör bir piyasadayız" dedi.

26 Temmuz 2019 Magazin Bülteni.
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