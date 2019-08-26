Tarihi halılar göz kamaştırdı

İstanbul cemiyet ünlü isimleri, Tarihi Yarımada’daki Sultanahmet semtinde uzun bir restorasyon sonrası açılarak, sanat galerisi kavramına yeni bir anlayış ve soluk taşımaya devam eden Verni Art Salon, ‘İlmeğin Ucundaki Söz’ sergisinin açılış davetinde buluştu. Osmanlı döneminde depo olarak hizmet veren ve aslına uygun olarak restore edilen tarihi binada, seçkin koleksiyonlardan temin edilen çok değerli halı ve kilimlerle, meraklıları, koleksiyoner ve sanatseverleri bir araya geldi.



Verni Art Salon Genel Sanat yönetmeni Melis Uludağ, “Azerbaycan’ın yedi bölgesinin halıları, Avrupa’nın çeşitli ülkelerindeki koleksiyonlardan Türkiye’ye kazandırılan halıları, seçkin Hereke halıları, Kayseri, Sivas ve İran Tebriz halılarıyla Türkiye’nin bu çapta ilk sergisini gerçekleştiriyoruz. Koleksiyonerlerimiz da değerli katkılarda bulundu” dedi. Sergi, 22 Eylül’e dek ziyaretçilerini bekliyor.



Sergi kapsamında sanatseverler için de İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden değerli konuk, akademisyen ve koleksiyonerlerin katıldığı ‘Halının Dünü Bugünü ve Kilimin Sembolleri’ isimli bir seminer düzenlendi.











