Tasarım meraklıları buluştu

Tasarım mahallesi olma yolunda ilerleyen Tomtom Designhood ile dekorasyon alanında birçok projeye öncülük eden Maison Française iş birliğiyle gerçekleşen ‘Maison Française Back to Home’, açılışa özel davetle başladı. Maison Française Yayın Direktörü Melda Narmanlı Çimen, Tomtom Designhood Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal ve genel müdürü Ayşegül Temel’in ev sahipliğindeki etkinliğe; Mustafa Taviloğlu, Meltem Kazaz, Cem Başar, Hülya Eltemur, İdil Lüleci, Ayşegül Hotiç, Begüm Karamahmutoğlu, Begüm Özer, Füsun Hattat, Batya Kebudi, Bahar Aykaç ve Hakan Helvacıoğlu katıldı. Tomtom Kırmızı’da bu akşam sona erecek organizasyon; tasarım, moda ve sanat meraklılarına hitap ediyor.