Tohum Otizm Vakfı’na özel gala

Birçok ülkede, önemli tiyatrolarda sahnelenen ve 3 milyonu aşkın kişiye ulaşan ‘Süper İyi Günler’, İstanbullu tiyatroseverlerle buluştu. 16 yaşındaki otizmli (asperger sendromlu) Christopher Boone’un macerasını konu alan oyun için, Tohum Otizm Vakfı yararına Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda özel bir gala gecesi düzenlendi. Tiyatrokare tarafından, Nedim Saban’ın yönetmenliğinde sahnelenen oyunda; Emir Özden, Korel Cezayirli, Didem İnselel, Ayça Erturan, Cem Arslan, Onur Kırat, İbrahim Can Sayan, Şebnem Şeviktürk, Beste Koçak, Sevcan Başaydın ve Uğur Can Arıkan rol alıyor. İş, siyaset, sanat ve medya dünyasından çok sayıda tanıdık simanın katıldığı galanın geliri, Saban tarafından Tohum Otizm Vakfı’na bağışlandı.



