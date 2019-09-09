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09.09.2019 - 16:06

Usta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Çok sayıda sinema filminde de rol alan usta tiyatrocu Dinçer Sümer, İzmir’de yaşamını yitirdi.

Usta tiyatrocu Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı Dinçer Sümer, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

Akay, “Türk tiyatrosunun çok değerli oyuncusu ve yazarı Dinçer Sümer’i kaybettik. İzmir’de vefat eden Sümer’in sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

DİNÇER SÜMER KİMDİR?
19 Mart 1938 tarihinde İzmir‘de dünyaya gelen Dinçer Sümer, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciyken gazetecilik yapmaya başladı, tiyatrolarda çalıştı ve sinema filmlerinde oynadı. Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan Sümer, ayrıca şiir, hikaye ve romanın yanı sıra radyo oyunu yazmaya başladı. Tiyatro üzerine Polonya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri‘nde araştırmalar yaptı. Dinçer Sümer, Türk Dil Kurumu, TRT, TOBAV, TBMM, Abdi İpekçi Barış ve Dostluk, Sanat Kurumu ödülleri sahibi.

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