Yaşar İpek'ten Seren Serengil'e: Çıplak videolarım da mı çıkacak?

Yaşar İpek, sosyal medya hesabından geçtiğimiz aylarda Seren Serengl'in "Canımın içi kocam" notuyla yayınladığı fotoğrafı paylaşarak bir açıklama yayınladı.

Yaşar İpek'in, sosyal Instagram hesabından yayınladığı açıklama şöyle:

"Madem bu kadar iğrenç, anlattığına göre her gün sana şiddet uygulayan şizofren bir insandım ben! Sormazlar mı 'be kızım her yarım saatte bir nasıl fotoğraflar koydun 'kocam', 'aşk', 'sevgi' diye her anımızı her saniyemizi paylaştın? Benden dayak yiyerek, küfür yiyerek mi yaptın bunları diye sormazlar mı? Ne istedin duygularımdan, senden başka ne vardı hayatımda? Benden önce 20'li yaşlarından beri defalarca yapmaya çalışıp Allah'ın nasip etmediği çocuğu şimdi ilk kez benimle yapıyormuş gibi beni linç ettirmeye hiç utanmıyor musun Seren? Daha 30 günlük sebinin yaygarasına girdin, bütün Türkiye'ye duygu sömürüsü yapmaya devam ediyorsun. Sen bu kadar mı kötüsün? Vicdanın kalbin öyle olmadığını bildiği halde! Ben seni bir kadınla mı aldattım? Ben seni evde bırakıp sokaklarda mı dolaştım? Herkesle her anımızı paylaştın ne zaman yanında olmadım? Her şeyi gerçek sandım aşkına inandım. Ailemi, dostlarımı terk ettim yanında kalmadım mı Seren! Bütün bunları seni döverek mi, sana şiddet uygulayarak mı yaptım Seren? Sen yeri geldi evimizde en özelimiz yatağımızda çıplak yattım yatakta, sen onuda mı çektin? Yarın çıplak videolarım da mı çıkacak Seren? Peki senin benim ve sadece Allah'ın bildikleri ne olacak Seren? İki yıldır 'Kardeşin anneme, babama iftira attı' diyorsun. Senin kendi 'Nefret' kitabında yazdığın, kendi annene kendi babana söylediklerini, kendin yazmışsın annenle İspanya'da başınıza geleni uyuşturucu baronuyla! Bunların hepsi senin 'nefret' isimli kitabında! Ya 1,5 senedir aileme yaptığın, anneme bacıma yazdıkların, söylediğin laflar kadına şiddet değil midir? Bir anneye evladıyla şiddet yapıyorsun ama mağdur sensin değil mi Seren? Bana kimse sormaz mı 'Sen anneni, kardeşlerini, akrabalarını, eşini dostunu, işini gücünü Seren'e dayak atmak için mi terk ettin?' Yoksa kalbinin ateşi miydi? Şu anda karnında çocuğumuzu taşırken kağıt üzerinde de olsa nikahımdayken televizyonda bugün eski sevgilinin adını verecek ondan özür dileyecek kadar mıydı 'Canım kocan' Seren? Beni çok büyük kandırdın! Ben yine kazanacağım terk ettiklerimi kalplerinden atamazlar! Ve sana yalvarıyorum elini vicdanına koy ve dur. Kalbimle oynadın, duygumla oynadın!! Allah her şeye şahit ve hani can taşıyorsun ya canın sağ olsun Seren!"

SERENGİL HASTANEYE KALDIRILDI

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen karşılıklı açıklamalar sonrası tansiyonunun yükseldiğini ve kanaması olduğu öğrenilen Seren Serengil, yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, hastanedeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Riskli bir hamilelik geçiren Serengil hastane odasından şu açıklamada bulundu:

"Her gün bir paylaşım yapıyorsun, canlı yayınlara çıkıyorsun. 'Sahte evrak düzenleyerek beni kandırdı' diyorsun. Çocuğumuza başkasının olduğunu söyleyerek beni hastane köşelerinde süründürüyorsun. Bebeğimizi kaybediyorduk, ben tabi ki seni çok sevdim, o yüzden de hep afettim ama hamilelik süresince hep devam ettin, bunları da yazarak hala benim tansiyonumu çıkartmaya devam ediyorsun, esas sen dur ve bizi rahat bırak artık."