"Yakında Hakan Aysev ile albümümüz çıkıyor"

Yeni projelerinden de bahseden Melihat Gülses, "Hakan Aysev ile birlikte Atatürk’ün sevdiği eserlerden oluşan bir CD yaptık. Yakında müzik marketlerde yerini alacak" dedi.

"Hayal ettiğimin çok üzerinde şeyler yaptım"

Türk müziğimizin dünyada daha çok tanıtılması gerektiğini belirten Gülses, "İnsanın ne kadar uzun yaşadığı önemli değil, yaşadığınız zamana neyi sığdırdığınız önemli. Kalıcı ve gelecek kuşaklara aktarabileceğim şeyler yapmaya çalıştım. Ne mutlu ki hayal ettiğimin çok üstünde şeyler yaptım" şeklinde konuştu.

"Yabancıların ağladıklarını gördüm"

Yabancıların Türk müziğine ilgi duyduğunu ifade eden sanatçı bir anısını anlattı: Beyrut’ta 'Kederin Var mı' adlı hicaz eserini söylüyordum. Yabancıların ağladıklarını gördüm. Niye ağladılar? Elbette sözden anladıkları için değil. Ama müziğin dilinin olmaması, o duyguyu size hissettirmesi kafi. O hüznü algıladılar.

"Yabancılar Türk müziğine büyük ilgi duyuyor"

Bu ilginin ülkemiz tanıtımı adına değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan sanatçı, "Ülkemize dilimizi öğrenmeye gelen ve Türk müziği söylemeye çalışan yabancılar var. Gerçekten çok özel, çok farklı ve zor bir müzik. Türkiye’de tercih edilen günlük şarkıları değil kendi kültürünüzü taşımak maksadıyla yurtdışına gidiyoruz ve Türk müziğinin ender şarkılarını okuyoruz. Büyük ilgi var. Yunanistan’da dilimizi öğrenebilmek için çıldırıyorlar. Bu müziği gençlerimize nasıl tanıtabilir ve öğretebiliriz diye ben de çabalıyorum. Gençler popüler müziğin peşinden gidiyor. Bizim müziğimizin devam etmesi gerekiyor. Daha çok çalışmalar yapmak gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.