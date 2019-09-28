Akyaka’da rüzgarla dans

Hollandalı bir girişimcinin 1977 yılında patent almasıyla başlayan süreç spor tarihinde yeni bir sayfa açtı. Aradan geçen yıllarda kiteboard dünya genelinde yaygınlaştı. Ülkemizde de Muğla Akyaka bu branşın doğal üssü haline geldi. Gazeteci olarak 1980’li yılların ikinci yarısında merhum Turgut Özal’ı izlerken tanıştığım Akyaka, hem doğa cenneti hem de kiteboard için biçilmiş kaftan.



Milli sporcumuz Bilge Öztürk, bu alanda adeta beldenin gönüllü sözcüsü gibi. 2007 yılında Hawai’de kiteboard ile tanışan Öztürk, 2015-2016-2017 yıllarında Türkiye şampiyonu oldu. Bu süreçte Akyaka’da kendi okulunu da açtı. Başarılı sporcumuz şu günlerde yeni hedefler peşinde koşuyor. Ekim ayında Katar’da gerçekleştirilecek ANOC 2019 World Beach Games’e daha sonra da 2024 olimpiyatlarına katılmak için çalışıyor. Dünyanın en iyi 20 sporcusu arasında kabul edilen Bilge Öztürk’ün sponsorluğunu Alman otomotiv devi Mercedes üstlenmiş. Bu branşa ilgi duyanlar www.bilgeozturkkiteclub.com sitesinden bilgi edinebilir. Sözün özü, ruhsal detoks cenneti Akyaka’yı mutlaka ziyaret edin. Hatta orada kendinizi özgürce rüzgara bırakın. Yüzünüzü Azmakbaşı’nın buz gibi suyuyla yıkayın. Tazelendiğinizi hissedeceksiniz. 12 Ekim Cumartesi gününe kadar esen kalın.

Lezzet



Teknelerde yapılan yemeklerin ve salataların sırrı aşçısının yeteneği kadar kaliteli zeytinyağına bağlıdır. Çeşmeli denizciler bu konuda şanslı. Levent Uşkay’ın kurduğu tesis heba olup giden zeytinleri sofralara kazandırıyor. Çeşme’nin erken hasat zeytinleri hem lezzetli hem da sıhhat deposu. Denedim ve memnun kaldım.



Bilgi için: (530) 690 66 42









Kültür



İstanbul Haliç’te bulunan Rahmi M. Koç Müzesi, benim için çölde vaha gibidir. Orada hem bilgi sahibi olup yaşam kalitenizi artırabilirsiniz hem de lezzetli yemekler eşliğinde dostlarınızla keyifli saatler geçirebilirsiniz. Müze ülkemiz için de büyük bir kazanç. Kültür ufkunu genişletmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Denizciler için de oldukça renkli bir dünya. Her ziyaretimde yeniden hayran kalıyorum. Rahmi M. Koç Müzesi, sizleri Ankara ve Ayvalık’ta da zamanın içinde harikulade yolculuklara çıkaracak. Ziyaret etmenizi öneriyorum. Hafta sonu evlerinizde oturmayın. Sn. Rahmi Koç’un ülkemize kazandırdığı bu güzel müzeleri ziyaret edin. Memnun kalacaksınız.



Tel: (212)369 66 00 / www.rmk-museum.org.tr









Fuar



Takvimlerinizde 5-13 Ekim 2019 tarihlerini boş bırakın. Tuzla Boat Show, birbirinden ilginç etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Via Fuarlar Grup Direktörü Dilek Günaydın ve ekibi şu günlerde tatlı bir heyecan içinde. Kendi evlerinde dördüncü kez dünyaya kapılarını açacaklar. Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği’nin (Gisbir) sponsorluğunda gerçekleştirilecek fuarda tekne tanıtımlarının yanı sıra D-Marin Türkiye Operasyon Direktörü Onur Ugan ve Nissan Hindistan CEO’su Sinan Özkök gibi denizcilerimizin renkli söyleşileri de olacak. Bu fuarı kaçırmayın.



Telefon: (216) 696 10 01