Atatürk’ün anısına yeniden üretildi

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, giyim tarzı ve şıklığıyla da her zaman öne çıktı. Kullandığı pek çok kıyafet ve aksesuar döneminin ötesindeydi. Giydikleriyle hayranlık uyandıran Atatürk’ün 85 yıl önce giydiği süveter, Çift Geyik Karaca tarafından yeniden üretildi. Atatürk’ün unutulmaz karelerinde kısa kollu beyaz gömleği üzerinde gördüğümüz siyah ve gri renkli süveter 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle satışa sunuldu. Bu özel süveterler Mehmetçik Vakfı yararına sosyal sorumluluk projesinde değerlendirilecek.

“Logomuzu koymadık”

Çift Geyik Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, yeniden üretilen bu süveter hakkında bilgi verdi: “Kuruluşunun henüz başına denk gelen kurtuluş mücadelesi döneminde askerimize çorap üreten Çift Geyik Karaca markası olarak bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği süveteri yeniden üreterek kendi uzmanlık ve yetkinlik alanımızda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Ortak değerlerle büyüdüğümüz bu topraklarda; hepimizin ortak mirasına olan saygımızdan ötürü, tüm ürünlerimizde yer alan ve markamızın kimliğini işaret eden logomuzu bu ürünlerde kullanmadık. Mesajımızı da ‘Her şeyin üzerinde’ olarak belirledik.”