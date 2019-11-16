Bir ada masalı: Kuzey Kıbrıs

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu’nda gözlerimi yummuş sallanıyorum. Karşımda tel örgüler. Tellerin ardı Güney Kıbrıs...



Bu teller acıyı, hüznü, dramı olduğu kadar umudu da fısıldıyor. Bir salıncak, içinde bir çocukla salındıkça umut vardır elbet. İçimde bu umutla geziyorum Kıbrıs’ı. Şimdilik dünyanın gezebilirsin dediği kadarını elbette. Türk sanat müziği çalınan çay bahçesinde çayımı yudumlarken tellerin ardını izliyorum.



Sınırsız bir dünya çiziyorum zihnimdeki resim defterime. Tıpkı şarkıdaki gibi hayat bayram olsa hayalimle salınıyorum Arabahmet Mahallesi’ndeki tarihi evlerin olduğu sokaklara. Pek çoğu terk edilmiş evler arasında dolaşırken rengarenk panjurların ve kapıların ardında artık duyulmayan kahkahları anımsıyorum.





Kapalı Maraş





Başkentte uğramadan geçmemeniz gereken bir yer burası. Lefkoşa açık pazar anlamında olan arastada kahve içebileceğiniz sevimli kafeleri, şimdilerde sayıları giderek azalsa da eskiden çeyizlerin düzüldüğü kumaşçıların renk renk kumaşları ve duvarları süsleyen murallarla burası capcanlı bir yer. Çift minareli Selimiye Camii, Büyük Han ve kentin meydanında yer alan Venedik döneminden kalma Dikilitaş başkentin en görkemli tarihi yapıları arasında. Ne yesek diyenlere hararetle tavsiye edebileceğim yerin adıysa Hamur.









Namık Kemal’in izleri



Sonbaharda hâlâ serin sularda kulaç atmak isteyenlerdenseniz Gazimağusa görülecek yerler arasında listebaşınız olmalı Kuzey Kıbrıs’ta. İskele’de yer alan şirin oteller ve masmavi sular size başka bir dünyanın kapılarını açıyor. Yazlıkçıların gürültüsünden arınmış haliyle kurtarılmış bir cenneti andırıyor altın gibi kumları, serin suları ve tatlı rüzgarıyla İskele. Gazimağusa’ya yakın bir yerde bulunan Aziz Barnabas Manastırı ve Müzesi ise Kıbrıs’ın pek dillendirilmeyen yüzüyle baş başa bırakıyor. Hac yolları üzerinde bulunan Kıbrıs’ın dinler tarihi açısından önemiyle. Kıbrıs’ta yaşayan Yahudi bir ailenin çocuğu olan St. Barnabas, Hristiyanlığı kabulü sonrası kendi halkı tarafından öldürülmüş ve ölümünden 400 yıl sonra mezarı ve kendi el yazısıyla kaleme aldığı İncil’i bulunmuş ve St. Barnabas’ın mezarının olduğu yere bir şapel yapılmış. Şapelin birkaç metre uzağında yer alan Manastır, St. Barnabas’ın doğumgünü olan 11 Haziran’da ibadete açılıyor. O gün Güney Kıbrıslılar buraya gelip ibadetlerini yapıyorlar. Bu tarihi Manastırı ardımda bırakıp Gazimağusa’nın en merak ettiğim noktasına gidiyorum. Kapalı Maraş.





Büyük Han



Uyuyan güzel: Kapalı Maraş



İçine girmek yasak, fotoğraflamak yasak, video çekmek yasak. Altı buçuk kilometrelik bir alanda tutsak edilmiş bir efsane adeta. İkinci Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleştiği 14 Ağustos 1974’ten bu yana derin bir sessizliğe gömülmüş teknolojinin, kültürün, şöhretin, tatilin başkenti. İçinde Sophia Loren’in, Elizabeth Taylor’ın ve pek çok ünlü ismin kaldığı, sosyetenin ve Hollywood yıldızlarının tatil lokasyonu olan Kapalı Maraş ilk 7 yıldızlı oteli Golden Sands’in, onlarca sinemanın, müzenin ve alışveriş merkezlerinin bulunduğu bir eğlence ve kültür merkezi. Harekat günü insanların havluları ve bornozlarıyla terk ettiği adadan geriye bir hayalet kalmış adeta. Maraş’ın hikayesi o kadar çok ki yolumu çizimlerini Leonardo Da Vinci’nin yaptığı iddia edilen Magosa Kalesi’ne çeviriyorum. Kalenin içinde Fransız döneminde inşa edilmiş, gotik mimariye sahip Aziz Nikolas Katedrali yer alıyor. Osmanlı hakimiyeti sonrası camiye döndürülen katedral Lala Mustafa Paşa Camii adını almış. Caminin hemen ilerisinde Kıbrıs’a sürgüne gönderilen ve kalenin içindeki meydana adını veren Namık Kemal’in kaldığı zindan ve şimdilerde müzeye dönüştürülen evi var.





Lala Mustafa Paşa Camii



Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı noktaya ev sahipliği yapması, Barış ve Özgürlük Müzesi, Karaoğlanoğlu Şehitliği’ne ev sahipliği yapmasıyla Girne, Kuzey Kıbrıs’ın muhakkak görülmesi gereken şehirlerinden. Girne Limanı’na indiğinizde sizi Atatürk heykeli selamlıyor. Birbirinden şirin ara sokaklarında küçük kafelerin, pubların, balık yiyebileceğiniz restoranların olduğu şehri alışveriş için de tercih edebilirsiniz.



Girne’de bulunan Bellapais, bir yanında Kıbrıs sahillerini diğer yanında görkemli dağ manzarasını izleyebileceğiniz bir doğa harikası. Türkçe adı Beylerbeyi olan yerleşim alanınında bulunan Bellapais Manastırı bahçesinde bulunan selvi ağaçları arasında tüm görkemiyle süzülüyor. Kıbrıs’ta nerede kaybolmak istersiniz sorusuna hiç düşünmeden Bellapais sokakları diyebilirim. 10 bin yıllık tarihiyle Kıbrıs deniz, kum ve güneşten çok daha fazlası.





Dikilitaş



THY’den haftada 28 sefer var

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaz döneminde olduğu kadar sonbaharda da gözde lokasyonlar arasında. Vizesiz seyahat edebileceğiniz Kuzey Kıbrıs görülmesi gereken pek çok yere sahip. KKTC’ye ilk olarak 15 Şubat 1975 tarihinde tarifeli yolcu seferini düzenleyen THY, yaz tarifesinde haftalık 49, kış tarifesindeyse haftalık 28 sefer gerçekleşiyor. Türk Hava Yolları ile KKTC’ye seyahat edenlerin sayısı 2016 ile 2019 yılı arasında yüzde 43 artış göstermiş ve yıllık yolcu performansı son 2 yılda 1 milyon yolcunun üzerine

çıktı.