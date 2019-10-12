Bu hafta ne var ne yok?

SAHNE



Haluk Bilginer’in çevirisini yaptığı ve oynadığı “Kral Lear” pazartesi akşamı saat 20.30’da Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde sahnelenecek. Biletler 60.50 liradan başlıyor.



Ali Düşenkalkar’ın yönettiği “Dali’nin Kadınları” oyunu çarşamba akşamı saat 20.30’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek. Biletler 58 ile 78 lira arasında.



İrfan Kangı’nın yönettiği “Emlakçıyı Beklerken” salı akşamı saat 20.30’da KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi’nde sahnelencek. Biletler 59 ile 79 lira arasında.



Rahmaninov Kraliçesi İstanbul’da



KONSER



“Livaneli ile Sevdalım Hayat”, pazartesi akşamı saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Biletler 83.25 liradan başlıyor.



Kenan Doğulu, salı akşamı saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 83.25 liradan başlıyor.



Kaan Tangöze, Can Gox Nilipek, çarşamba akşamı 19.00’da KüçükÇiftlik Park’ta. Biletler 35 ile 50 lira arasında.



Metallica’nın efsane şarkıları Musa Göçmen’in senfonik düzenlemeleriyle “Metallica Senfoni by Musa Göçmen” çarşamba akşamı saat 20.00’de Grand Pera Emek Sahnesi’nde. Biletler 70 liradan başlıyor.



4 Grammy ödüllü Stanley Clarke Band, çarşamba akşamı 20.00’de CRR Konser Salonu’nda performans sergileyecek. Biletler 26.50 ile 86.50 lira arasında.



Piyano ve Çello Resitali, çarşamba akşamı saat 20.00’de Yeldeğirmeni Sanat’ta. Biletler 39 ile 45 lira arasında.



İnteraktif dans performansı Dökk, çarşamba akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM’de. Biletler 49.50 ile 88 lira arasında.



Sertab’ın Müzikali, çarşamba saat 21.00’de Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde. Biletler 66 liradan başlıyor.



Genç piyanist Evgeny Grinko, perşembe saat 21.00’de Harbiye Açıkhava’da sahne alacak. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



Nazan Öncel, cuma günü saat 19.30’da Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi’nde sahne alacak. Biletler 101 liradan başlıyor.







Teoman, çarşamba akşamı saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



ETKİNLİK



Darüşşafaka içerisinde yer alan Keşif Dünyası labratuvarı pazartesi ve salı günleri 11.00 ve 13.00’te halka açık atölyeler düzenliyor . 6-10 yaş arasındaki çocukların katılımı için rezervasyon gerekiyor.



Bugün



Bach’ın eserlerine olan hakimiyetiyle tanınan Fenella Humphreys, bugün saat 17.30’da Şerefiye Sarnıcı’nda performans sergileyecek. Biletler 26.50 ile 56.50 lira arasında.





“Red Bull Music Festival Istanbul: Futurave Night”, bugün saat 20.00’de Volkswagen Arena’da. Biletler 120 lira.l “İzel ile Özel Bir Gece”, bu akşam saat 21.00’de Dada Salon Kabarett’de. Biletler 100 lira.

Sıla, bu akşam saat 21.15’te Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Biletler 83.25 liradan başlıyor.

İsviçreli akordeon sanatçısı Mario Batkovic, bu akşam saat 21.30’da Salon İKSV’de performans sergileyecek. Biletler 56 ile 89.50 lira arasında.



Filistin’in asi sesleri olarak anılan, müziği ve gece hayatını bir direniş pratiği haline getirmiş techno DJ’ler Palestine Underground, bugün saat 22.00’de Babylon’da performans sergileyecek. Biletler 50 ile 65 lira arasında.



Yarın



Pinhani, yarın saat 18.00’de Duru Ataşehir Ana Sahnesi’nde konser verecek. Biletler 45 lira.



Anadolu Müziği’nin önemli isimlerinden Erdal Erzincan ve kemança virtüözü Kayhan Kalhor, yarın akşam saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda performans sergileyecek. Biletler 46.50 liradan başlıyor.



Linet & Rubato, yarın akşam saat 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Biletler 67.50 liradan başlıyor.



Rutkay Aziz’in yönettiği “1984 - Büyük Gözaltı” oyunu yarın saat 19.00’da Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek. Biletler 59 ile 79 lira arasında.



Aleksandar Popovski’nin yönettiği “Bir Yaz Gecesi Rüyası” yarın saat 16.00’da Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da sahnelenecek. Biletler 89.75 lira.



Athena, saat 22.30’da Beyrut Performans’ta sahne alacak. Biletler 84 ile 90 lira arasında.





İstanbul Resitalleri’nin 13. sezon açılışında “Rahmaninov Kraliçesi” piyanist Valentina Lisitsa, saat 20.00’de Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de sahne alacak. Biletler 130 liradan başlıyor.