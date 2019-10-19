Güncel sanat

MUTLAKA GÖRÜN



Avni Lifij’in sanatına dair bir yolculuk



Sabancı Müzesi, Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Hüseyin Avni Lifij’in çok yönlü üretimini yansıtan “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisini ziyaretçilerine sunuyor. 12 Ocak 2020’ye kadar sürecek sergide, sanatçının otoportre, manzara, figürlü kompozisyon gibi farklı türlerdeki üretiminin yanı sıra kültür politikaları, sanat eleştirisi, fotoğraf alanlarındaki çalışmaları da yer alıyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, Lifij’in 1000’e yakın yağlıboya resim, desen, eskiz, fotoğraf ve kişisel eşyasıyla sanatçının hayatına ve sanatına dair ayrıntılı bir yolculuğa çıkacak.



BİTMEDEN YETİŞİN



Bizi nasıl bir gelecek bekliyor?









İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın 16. İstanbul Bienali’ne paralel olarak düzenlenen AnnaLaudel’deki “İntergalaktik” sergisini ziyaret etmek için yarın son gün. Beyza Boynudelik, İrem Tok ve Alper Derinboğaz’ın da çalışmalarının bulunduğu sergideki eserler, uygarlığımızı dünyanın ötesine taşıyıp hayatımızı orada sürdürmeyi başarırsak bizi nasıl bir geleceğin beklediği sorusundan yola çıkıyor. Sergiye gelen ziyaretçiler sanatçıların resim, heykel, video, fotoğraf ve yeni medya gibi birçok eserini görme fırsatı yakalayacak.



TELEVİZYONDA N'OLUYO



Mucizeler, bilim ve daha fazlası









Bir psikolog ve bir rahip gizemli olayları ve cinayetleri çözmek için bir araya gelirse ne olur? İşin içine mucizeler, kanıtlar, bilim ve daha fazlası girer. “Evil” yeni sezonda izleyicinin sevdiği ve benimsediği yeni dizilerden biri oldu. Dizinin başrollerinde Katja Herbers, Mike Colter, Aasif Mandvi’nin de aralarında olduğu isimler var. IMDb puanı 7.9 olan diziyi beIN SERIES VICE’dan izleyebilirsiniz.