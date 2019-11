Güncel Sanat

BİTMEDEN YETİŞİN

Distopik bir dünya









Tayfun Gülnar’ın “Bir Anlık Sessizlik” adlı sergisi x-ist’te ziyaretçilerini bekliyor. Gülnar, eserlerinde tüketme alışkanlıklarının sonucunda insani unsurlardan arındırılmış bir dünyaya odaklanıyor. Resimlerinde detaycı üslubunu, mavi tonlarına indirgenmiş renk kullanımıyla dışa vuran sanatçının eserlerini 7 Aralık’a kadar görebilirsiniz.



TAZE AÇILDI



Çevresel çöküntünün tanığı olan bir sergi









Dirimart, Michel Comte’un Türkiye’deki ilk kişisel sergisi olan “Işık IV”e ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, eserlerinde dünyamızın buzulları ve okyanuslarında yaşanan çevresel çöküşün etkilerini keşfediyor. Ayrıca sergiye gelen ziyaretçiler, sanatçının “buzul uçurumları”nı konu alan üç resimlik bir serisini de ilk defa görme fırsatı yakalıyor. Sergi, 22 Aralık tarihine kadar görülebilir.

Televizyonda N'oluyo









Bless This Mess



Başka bir hayat mümkün



“Hayat hiçbir zaman planladığın gibi ilerlemez!” Her şeyi arkasında bırakıp New York’tan Nebraska’ya taşınan evli bir çift. Akıllarında olan daha rahat, stressiz ve eğlenceli bir yaşam, aksaklıktan uzak bir düzen kurmak. Ancak işler planladıkları gibi değil, çok daha komik şekilde ilerliyor ve olaylar gelişiyor. IMDb puanı 6.9 olan ve iki sezonu bulunan “Bless This Mess”e şans verebilirsiniz. Diziyi FX Türkiye’den izleyebilirsiniz.