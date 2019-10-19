BİST98.4153,71EURO6,490,02 USD5,80-0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerCumartesiKitaplık
    19.10.2019 - 07:50 | | Gülden Öktem

    Kitaplık

    Kitaplık

    GRETA’NIN HİKÂYESİ

    Valentina Camerini / Çev: Tülin Sadıkoğlu / Çınar Yayınları / 17 lira

    Kitaplık



    20 Ağustos 2018’de Stockholm’de hava inanılmaz sıcak. Haberlere göre son aylarda sıcaklıklar çok yüksek. O gün, on beş yaşındaki Greta Thunberg, parlamento binası önündeki grevine başladı ve o gün bugündür dünya gündeminden düşmedi. Cameri, Greta’nın öyküsünü anlatırken kitapta Veronica “Veci” Carretello da illüstrasyonlara imza atıyor.

    SANATIN ÖNEMLİ ANLARI

    Lee Cheshire / Çev: Eda Açanal / hep kitap / 55 lira

    Kitaplık



    Tate Müzesi tarafından basılan Tate etc. dergisi editörü Cheshire, “Mona Lisa ne zaman, nereden çalındı?”, “Van Gogh ’un hangi portresi yüksek bir fiyata satıldı?” gibi sorulara dair derli toplu bir araştırma ile cevap veriyor.

    BUNU SEN DE İSTİYORSUN

    Kristen Roupenian / Çev: Duygu Akun / İthaki Yayınları / 24 lira

    Kitaplık



    İki yıl önce New Yorker dergisinde “Cat Person” isimli bir hikayeyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kristen Roupenian’ın öykülerini bir araya getirdiği kitabı Türkçede. Kitapta, “Kedi Sever” (Cat Person) öyküsü de okurun karşısına çıkıyor.

    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

    Kayınvalide gelinini suçladı: 'Düğünden sonra o eve gitme' dedim!

    İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

    İstanbul'da ulaşıma sis engeli!

    Son dakika... Adıyaman'da teröristlere ağır darbe!

    Son dakika... Adıyaman'da teröristlere ağır darbe!

    Son 6 yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru

    Son 6 yılda 20 bin sağlık çalışanı şiddet mağduru

    Sıradaki Haber