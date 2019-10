GRETA’NIN HİKÂYESİ



Valentina Camerini / Çev: Tülin Sadıkoğlu / Çınar Yayınları / 17 lira









20 Ağustos 2018’de Stockholm’de hava inanılmaz sıcak. Haberlere göre son aylarda sıcaklıklar çok yüksek. O gün, on beş yaşındaki Greta Thunberg, parlamento binası önündeki grevine başladı ve o gün bugündür dünya gündeminden düşmedi. Cameri, Greta’nın öyküsünü anlatırken kitapta Veronica “Veci” Carretello da illüstrasyonlara imza atıyor.



SANATIN ÖNEMLİ ANLARI



Lee Cheshire / Çev: Eda Açanal / hep kitap / 55 lira









Tate Müzesi tarafından basılan Tate etc. dergisi editörü Cheshire, “Mona Lisa ne zaman, nereden çalındı?”, “Van Gogh ’un hangi portresi yüksek bir fiyata satıldı?” gibi sorulara dair derli toplu bir araştırma ile cevap veriyor.



BUNU SEN DE İSTİYORSUN



Kristen Roupenian / Çev: Duygu Akun / İthaki Yayınları / 24 lira









İki yıl önce New Yorker dergisinde “Cat Person” isimli bir hikayeyle tüm dikkatleri üzerine çeken Kristen Roupenian’ın öykülerini bir araya getirdiği kitabı Türkçede. Kitapta, “Kedi Sever” (Cat Person) öyküsü de okurun karşısına çıkıyor.