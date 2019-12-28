LEONARDO DA VINCI



Walter Isaacson / Çev: Emre Gözgü / Domingo / 50 lira









Yazdığı Steve Jobs biyografisiyle dikkatleri üzerine çeken Walter Isaacson bu kez 15. ve 16. yüzyılın dahisi Leonardo Da Vinci’nin yaşamına mercek tutuyor. Isaacson, Da Vinci’nin sadece dahi yönlerini değil insani yönlerini de anlatıyor ve kişiliği hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.





ZOR ANNELER









Waltraut Barnowski-Geiser, Maren Geiser-Heinrichs / Çev: Erol Özbek / İletişim Yayınları / 31 lira



Waltraut Barnowski-Geiser ve Maren Geiser-Heinrichs, bu kitapta zor bir anneyle büyüyen kişilere eski yaralarından kurtulup yeni bir hayata başlamak için cesaret aşılıyorlar. İkili, ayrıca kendi geliştirdikleri özgün program yardımıyla, bunu başarmanın somut yollarını gösteriyor.





DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ









Margaret Atwood / Çev: Sevinç Altınçekiç / Doğan Kitap / 49 lira



Margaret Atwood’un çağımızın klasiklerinden biri olan romanı “Damızlık Kızın Öyküsü”, Renée Nault’un desenleriyle ve uyarlamasıyla çizgiroman olarak okurunun karşısına çıkıyor.