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    28.12.2019 - 07:50 |

    Kitaplık

    Kitaplık

    LEONARDO DA VINCI

    Walter Isaacson / Çev: Emre Gözgü / Domingo / 50 lira

    Kitaplık



    Yazdığı Steve Jobs biyografisiyle dikkatleri üzerine çeken Walter Isaacson bu kez 15. ve 16. yüzyılın dahisi Leonardo Da Vinci’nin yaşamına mercek tutuyor. Isaacson, Da Vinci’nin sadece dahi yönlerini değil insani yönlerini de anlatıyor ve kişiliği hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı oluyor.


    ZOR ANNELER

    Kitaplık



    Waltraut Barnowski-Geiser, Maren Geiser-Heinrichs / Çev: Erol Özbek / İletişim Yayınları / 31 lira

    Waltraut Barnowski-Geiser ve Maren Geiser-Heinrichs, bu kitapta zor bir anneyle büyüyen kişilere eski yaralarından kurtulup yeni bir hayata başlamak için cesaret aşılıyorlar. İkili, ayrıca kendi geliştirdikleri özgün program yardımıyla, bunu başarmanın somut yollarını gösteriyor.


    DAMIZLIK KIZIN ÖYKÜSÜ

    Kitaplık



    Margaret Atwood / Çev: Sevinç Altınçekiç / Doğan Kitap / 49 lira

    Margaret Atwood’un çağımızın klasiklerinden biri olan romanı “Damızlık Kızın Öyküsü”, Renée Nault’un desenleriyle ve uyarlamasıyla çizgiroman olarak okurunun karşısına çıkıyor.

    2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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