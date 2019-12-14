Kült esere kült baskı

Ardından geçen yıl Jose Mauro de Vasconcelos’un “Şeker Portakalı”yla bir tür özel baskı geleneği başlattı. George Orwell’ın bu ay okuyucuyla buluşan “Hayvan Çiftliği” baskısı ise bu geleneği bir üst noktaya taşımanın en yetkin örneği oldu. Çiftliğin çitlerini temsil eden özel tasarım ahşap bir kutuda yer alan kitap, tüm malzeme ve görselleriyle “Hayvan Çiftliği”nin sanatsal bir reprodüksiyonu gibi: Çiftliğin toprağına, seramik sanatçısı Hülya Sözer’in elinden çıkan çamurdan heykeller gönderme yapıyor. Bu heykellerin, romandan 18 sahneyi canlandıracak şekilde kurgulanan fotoğrafları, hem hayal gücünü beslemek hem okuma deneyimine eşlik etmek üzere sayfa aralarına serpiştirilmiş. Kitabın, saman dokusundan yapılmış şömizi ise çiftliğe neredeyse varlık kazandıran bir unsur. Özellikle özel baskı koleksiyonerlerinin kalbinde taht kurduracak cinsten bu çalışmanın motivasyonunu yayınevi “Amacımız okurlarımızın dünyada benzeri olmayan koleksiyon baskılara sahip olabilmeleri” diye özetliyor.



“Çıtayı yükselttik”



Yaklaşık iki ay süren bu meşakkatli işe nasıl kalkıştıklarının yanıtı ise şöyle: “Hayvan Çiftliği dünyada onlarca ülkede yayımlanmış bir eser. Dolayısıyla yüzlerce farklı illüstrasyon ve formatta yayımlanmış. Biz, özel baskılar serimizde mutlaka dünyada yapılmış olanların çok üzerinde bir emek gösterilmiş ve özel baskı ismini hak etmiş bir format/tasarım bulmaya gayret ediyoruz. ‘1984’ün içinde her biri birer poster olabilecek kalitede grafikler vardı. ‘Hayvan Çiftliği’nde ise çıtayı bir basamak daha yukarı koyduk. İstiyoruz ki okurlarımız, Can Yayınları’nın sadece tek format yapıp yayımlayan değil, aksine hep daha iyisini ve yenisini okuruna ulaştırmaya çalışan bir yayınevi olduğunu hatırlasın. Gelen tepkiler bu yönde oldu şimdiye kadar. Öyle ki daha şimdiden 2020 için ‘Yüzyıllık Yalnızlık’ özel baskısı yapmamızı talep eden okurlarımız var.”