Tosun’dan tılsımlı koleksiyon

Moda tasarımcısı Zeynep Tosun’un Lucky Culture işbirliğiyle hazırladığı, 50 parçadan oluşan ve sınırlı sayıda üretilen ilk koleksiyonu “Anadolu’ya Nazar Değmesin”, 7 farklı tılsım temasından oluşuyor. 925 ayar gümüş üzeri 18 ayar altın mikron kaplama olarak tasarlanan parçalardaki, Tosun’un imzası haline gelen iğne oyaları ve tığ işleri ise Anadolu’da ihtiyaç sahibi kadınların elinden çıkmış. Tosun, koleksiyonun hikayesini şöyle anlatıyor:









“Ben Anadolu’ya, tarihine, kültürel mirasına, Anadolu kadının el işçiliğine hep hayranım. Moda koleksiyonlarımı hazırlarken de hep bu motiflerden, tel kırmalardan, iğne oyalarından kısaca kültürel mozaiklerden besleniyor ve bunları tasarımlarımda uyguluyorum. Dolayısıyla yabancısı olduğum bir konu değil, her zaman konseptimde olan bir konu. Her zaman geldiğim topraklardaki miraslardan yola çıkıyorum.Hepimiz ortak bir kültürün parçasısıyız ve yeri gelince içimizde Avrupalı da, Arap da, Türk de var ve bunların hepsini barındırıyoruz. Bütün medeniyetler burada doğduğu için ve Asya ile Avrupa’nın tam ortasında olduğumuz için kültür karmaşası olduğunu düşünüyorum ve bunu da takılarımda yansıtmak istedim. Çünkü bazen yaşadıklarımız, hissettiklerimiz, ortamlarımız ayrı olsa da ortak bir yerde insanların mutlaka buluştuğuna inanıyorum. Takı koleksiyonlarımda da Anadolu kadınlarının tığ işleri, iğne oyaları, boncuk işlemeleri bulunurken mitolojik tılsımlar da bulunuyor. Çünkü bu tılsımlar Anadolu’da yaşamış medeniyetleri sembolize eden veya bu medeniyetlerin bir parçası olan olgular. Atmaca gücü, İnanna aşk tanrıçasını, Hilal yeniden doğuşu, Nar bereketi, Çift başlı yılan sağlığı, Hançer bilgeliği ve Göz nazarı temsil ediyor. Aynı zamanda koleksiyonda farklı anlamlar taşıyan tılsımlarla kendi tılsımınızı/hikayenizi de yazabiliyorsunuz.”









Tosun, kendisi için bir ilk deneyim olan takı tasarımını ise moda tasarımından pek ayırmadığını söylüyor: “Ben zaten defilelerimde stylingleri yaparken o koleksiyona uygun takılar da tasarlıyordum. Aynı zamanda kendim de çok aksesuar kullanan biriyim. Takı tasarlamanın da modanın bir parçası olduğunu ve konudan çok uzaklaşmadığımı düşünüyorum. Zeynep Tosun x Lucky Culture benim ilk takı koleksiyonum ama farklı tasarımlarla, temalarla ek olarak devam edebiliriz.”



Koleksiyonu, www.lucky-culture.com adresinde ve Lucky Culture’ın 4 farklı satış noktasında (House of Design Zorlu, House of Design Kanyon, House of Design City’s ve Teşvikiye mağazası) bulmak mümkün.