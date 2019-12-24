1.7 ton karıncayiyen pulu ele geçirildi

Vietnam’daki Haiphong limanında, 3 konteynerde gizlenmiş halde toplamda 2 ton karıncayiyen pulu ve fil dişi tespit edildi. Nijerya’dan kaçak yollarla ülkeye getirilen 330 kilogram fil dişi ile 1.7 ton karıncayiyen puluna yetkililer tarafından el koyuldu. Ele geçirilen fil dişlerinin ve karıncayiyen pullarının ahşap malzemelerin bulunduğu konteynerlerde saklandığı belirtildi.

Vietnam’da nesli tükenmekte olan hayvanlardan karıncayiyenlerin ticaretini yapmak yasak. Keratin maddesinin bulunduğu karıncayiyen pulu süs eşyası ya da geleneksel Çin tıbbında ilaç yapımında kullanıyor.