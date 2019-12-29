29.12.2019 - 07:50 |
30 yaşında hayata veda
‘Game of Thrones’ dizisinin önemli karakterlerinden Theon Greyjoy’u canlandıran aktör Alfie Allen’ın dublörlüğünü yapan 30 yaşındaki Andrew Dunbar, yaşamını yitirdi.
Kuzey İrlanda’nın Belfast kentindeki evinde hayatını kaybeden Andrew Dunbar’ın ölüm nedeni açıklanmadı. Dunbar, ‘Game of Thrones’un önemli bölümlerinden Battle of Bastards’ta, Jon Snow için savaşan kuzeyli askerlerden birini de canlandırmıştı.
Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandıSamsun'da zihinsel engelli L.M.'ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı. Yeniden gözaltına alınan şüpheli, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.