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23.10.2019 - 09:27 | | DHA

Tartışma büyüyor: 21 ayda 7 bin 539 silah...

Bireysel silahlanma tartışmalarının devam ettiği Amerika Birleşik Devletleri’nde uçmak için havalimanına gelen yolcuların el bagajlarından 21 ayda 7 bin 539 ateşli silahın tespit edilmesi dikkat çekti. Son olarak Salt Lake City Havalimanı'nda, ABD Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA) görevlileri, son bir haftada yedi farklı yolcunun el bagajında güvenlik kontrolleri sırasında ​​ateşli silah yakaladı.

Tartışma büyüyor: 21 ayda 7 bin 539 silah...

Dünya genelinde sivillerin en çok silaha sahip olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri... Daha önce yapılan bir araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 40'ı silahlarının olduğunu veya silahlı bir evde yaşadıklarını belirtiyor.Bireysel silahlanma havalimanlarında güvenlik kontrollerine de yansıdı.

Tartışma büyüyor: 21 ayda 7 bin 539 silah...

Ülke genelinde de havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinde el bagajlarında silah tespit ediliyor. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, TSA görevlilerinin ülke genelinde havalimanlarında yaptıkları güvenlik kontrolünde tespit edilen silah sayısında artışlar dikkat çekiyor.

Tartışma büyüyor: 21 ayda 7 bin 539 silah...

    Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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