Tartışma büyüyor: 21 ayda 7 bin 539 silah...

Dünya genelinde sivillerin en çok silaha sahip olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri... Daha önce yapılan bir araştırmaya göre, ABD'lilerin yüzde 40'ı silahlarının olduğunu veya silahlı bir evde yaşadıklarını belirtiyor.Bireysel silahlanma havalimanlarında güvenlik kontrollerine de yansıdı.

Ülke genelinde de havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinde el bagajlarında silah tespit ediliyor. ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) verilerine göre, TSA görevlilerinin ülke genelinde havalimanlarında yaptıkları güvenlik kontrolünde tespit edilen silah sayısında artışlar dikkat çekiyor.