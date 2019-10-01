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01.10.2019 - 08:46 |

ABD'de casus operasyonu: Turist rehberine Çin ajanlığı suçlaması

ABD kendi vatandaşı Xuehua Peng'e, Çin istihbarat örgütleri için ajanlık yapma suçlaması yöneltti.

ABD'de casus operasyonu: Turist rehberine Çin ajanlığı suçlaması

Savcılar Peng'in Çin Devlet Güvenliği Bakanlığı'na gizli bilgiler ulaştırdığını savunuyor.

56 yaşındaki Peng'in 2015 ile 2018 tarihleri arasında beş defa otel odalarında gizli bilgi alışverişi yaptığı belirtiliyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Cuma günü California'da tutuklanan Peng'e kefaletle serbest kalma hakkı verilmedi.

Savcı David Anderson, casusluk sırasında hem geleneksel yöntemlerin hem de son teknolojinin kullanıldığını belirtti.

Yetkililer, FBI'a da çalışan bir çift taraflı ajanın ABD'ye, Peng'in para karşılığı gizli bilgileri Çin'e ilettiği yönünde bilgi verdiğini açıkladı.

Peng California ve Georgia eyaletlerinde otel odalarında gizli bilgi alışverişi yapmakla suçlanıyor.

Bunların dördünde Peng'in gizli bilgiler içeren SD kartlar aldığı ve bunları Pekin'de Çinli istihbarat yetkililerine ilettiği belirtiliyor.

Ulusal Güvenlik Savcı Yardımcısı John Demers, Peng'in tutuklanmasının "Çin istihbaratının ABD'ye ayak basmadan bilgi toplama operasyonuna darbe vurduğunu" söyledi.

Peng'in ABD'ye geçici iş vizesiyle geldikten sonra Şubat 2006'da süresiz oturma izni aldığını, evlendikten sonra 2012'de de ABD vatandaşlığına geçtiği biliniyor.

Peng, Çinli öğrenciler ve turistler için San Francisco'da tur rehberliği yapıyordu.

Çarşamba günü San Francisco'da tekrar mahkeme karşısına çıkacak Peng, suçlu bulunması durumunda 10 yıla kadar hapis ve 250 bin dolar para cezası alabilir.

Çekici şoförüyle vatandaşın sopalı kavgası kameradaİstanbul’da arabasına zarar verdiği iddiasıyla bir vatandaş çekiciyi takip etmeye başladı. O sırada vatandaş ile çekici şoförü arasında kavga yaşandı. Çekici şoförü vatandaşa sopayla saldırırken polis saldırıyı engelledi. Kavga anları, çekici şoförüyle kavga eden vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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