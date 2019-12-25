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25.12.2019 - 00:05 | | AA

AB'den Kaşıkçı kararında 'şeffaflık' vurgusu

Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan mahkemesi tarafından alınan Cemal Kaşıkçı cinayeti kararına ilişkin, tüm sorumluların "şeffaflık ilkesi" doğrultusunda kovuşturulması çağrısında bulundu.

AB'den Kaşıkçı kararında 'şeffaflık' vurgusu

 

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, "AB, Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018'de İstanbul Suudi Konsolosluğunda öldürülmesinden sorumlu olan ve öldürülmesine karışan herkesin yargılanması ve kovuşturulmasının tam olarak yapılması ihtiyacını yinelemektedir. Bu, şeffaflık ilkeleri, hukukun üstünlüğü ve gerekli süreçlere dayanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, açıklamada, idam cezasına prensip olarak karşı olunduğu vurgulandı.

Karar

Suudi Arabistan Başsavcılığı, İstanbul'daki konsolosluk binasında Ekim 2018'de vahşice öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye de suçlama yöneltmedi.

Başsavcılık, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı.

Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.
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