ABD'ye bir ret yanıtı da İspanya'dan

ABD'nin İran'a yönelik maksimum baskı oluşturmak için Hürmüz Boğazı'na göndermek istediği ortak askeri deniz gücü misyonuna İspanya'nın dahil olmayacağı iddia edildi.

İspanyol gazetesi "El Confidencial"ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, İspanya'nın, Hürmüz Boğazı'nda ortak bir misyona katılmak için ABD'nin resmi önerisini reddettiğini yazdı.

Hürmüz Boğazı'nda ortak misyon için ABD'den resmi teklif aldıklarını doğrulayan İspanyol diplomatik kaynakları, "Şimdilik, ABD'nin önderlik ettiği bir misyona katılmak gibi bir niyetimiz yok." açıklamasında bulundu.

Haberde, Almanya gibi İspanya'nın da ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ortak misyon önerisini reddettiği, Fransa'nın ise halen bu teklifi değerlendirdiği öne sürüldü.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Polonya'nın başkenti Varşova'da basına yaptığı açıklamada, "ABD tarafından sunulan ve planlanan misyona Alman hükümeti katılmayacak." ifadesini kullanmıştı.

İspanya, ABD'nin İran üzerine baskı kurmak için "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde Orta Doğu'ya gönderilen Taarruz Grubu'ndaki fırkateyni "Mendez Nunez"i Hürmüz Boğazı'na doğru yol alındığı sırada, 14 Mayıs'ta geri çekmişti.

Savunma Bakanı Margarita Robles, mayıs ayında aldıkları karar için "Siyasi değil teknik bir karar." değerlendirmesini yapmıştı.