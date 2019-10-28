Alberto Fernandez'den zafer konuşması

Arjantin'de devlet başkanlığı seçimlerini kazanan Alberto Fernandez, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Hakettiğimiz Arjantin'i hazırlayacağız. Bizim büyüklerimizin hayalini kurduğu ülkeyi inşa edeceğiz. Yapacağız çünkü bunu hak ediyoruz." dedi.

Genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Fernandez destekçilerinin seçim kutlaması yapmak için toplandığı yere gelerek konuşma yaptı.

Fernandez, seçim sonuçlarından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bugün oy vermeye giden, Arjantin için yeni bir düzen ve yönetim tarzı seçen vatandaşlara teşekkür ediyorum. Gerçek anlamda dayanışma içinde, üreticiler ile çalışanların yanında olan, daha eşitlikçi ve halk eğitimini, halk sağlığını savunan bir Arjantin inşaa etmek için gösterdiğiniz bağlılığa teşekkür ederim." diye konuştu.



Fernandez, kendisine oy vermeyenlere de teşekkür ederek, "Bu sadece bizim cephemiz değil, herkesin cephesi ve bütün Arjantinliler için var ve herkesi de davet ediyoruz. Önümüzdeki dönem kolay olmayacak." şeklinde konuştu.

Arjantin'in herkesin katkısına ihtiyaç duyduğunu belirten Fernandez, "Hak ettiğimiz Arjantin'i hazırlayacağız. Bizim büyüklerimizin hayalini kurduğu ülkeyi inşa edeceğiz. Yapacağız çünkü bunu hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fernandez, Devlet Başkanı Mauricio Macri ile görüşeceğini hatırlatarak, "Onun da söylediği gibi yarın Macri ile görüşeceğim ve 10 aralığa kadar olan zamanı nasıl geçireceğimizi değerlendireceğiz. Elimizden geldiğince işbirliği yapacağız çünkü bizi ilgilendiren tek şey, Arjantinlilerin yaralarını sarmak." diye konuştu.

Geleceğe dair umut vadeden Fernandez, şunları söyledi:

"Küçük ve orta ölçekli işletmecilerin, fabrikaların tekrar açılması ve makinaların tekrar çalışması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Halkın eğitimi bir felaket olmasın, çocuklar eğitim almaya devam edebilsin diye her şeyi yapacağız. Bize muhalefet olanlar, bize bıraktıkları şeyin bilincinde olmalı ve bize bıraktıkları küllerden tekrar doğmamız için yardım etmeliler."

Konuşmasında sık sık kabine şefliğini yaptığı eski Devlet Başkanı Nestor Kirchner'dan bahseden Fernandez, "Bugün yeni bir sayfa açıldı ve artık farklı bir tarih yazacağız ve buna bütün Arjantin halkını davet edeceğiz." dedi.

MACRI YENİLGİYE ŞAŞIRMADI

Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri de seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından, destekçilerinin bulunduğu yerden yaptığı konuşmada, düzenli bir hükümet geçişinin olacağını söyledi.

Macri, "Seçilmiş Devlet Başkanı Alberto Fernandez'i tebrik ediyorum. Az önce bu büyük seçim hakkında onunla konuştum ve onu yarın (Devlet Başkanlığı Binası) Casa Rosada'ya kahvaltıya davet ettim çünkü düzenli bir hükümet geçişi sürecinin başlaması gerek." dedi.

Ülkede düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Alberto Fernandez'in liderliğini yaptığı Herkesin Cephesi Koalisyonu, yüzde 96'sı açılan sandıkların geçerli oyların yüzde 48'ini alarak ülkenin yeni devlet başkanı oldu. Macri'nin önderliğini ettiği Arjantin Devlet Başkanı ve Herkes İçin Bir Arada Koalisyonu ise yüzde 40 oranında oy aldı.

Fernandez'in aralık ayında devlet başkanlığı görevini üstlenmesi bekleniyor.