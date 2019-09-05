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05.09.2019 - 14:41| İHA

Almanya'da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası

Almanya’da 32 çocuğa yıllar boyunca cinsel istismarda bulunan iki kişiye 12 ve 13 yıl hapis cezası verildi.

Almanya'da 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Lügde kentinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunan iki Alman çıkarıldıkları mahkeme tarafından suçlu bulundu. Detmold Eyalet Mahkemesi bir kamp alanında yıllar boyunca çocukları istismar ettiği belirlenen 56 yaşındaki Andreas V.'yi 13 yıl, 34 yaşındaki Mario S.'yi ise 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Almanyada 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası

Mahkeme her iki sanığın da ceza süresi bittikten sonra gözetim altında tutulmasına karar verdi. Mahkemeye Hakimi Anke Grudda, suçları sabit görünen kişilerin eylemlerini anlatmak için "iğrenç, canavarca, tiksinti verici” gibi sözlerle ifade edilemeyecek kadar çirkinlikte olduğunu söyledi.

Almanyada 32 çocuğa cinsel tacizde bulunanlara hapis cezası



Ocak ayında meydana çıkarılan ve ülkede infiale neden olan olayda Lügde kentinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 32 çocuk istismara maruz kaldı. Mahkeme on hafta süren duruşma sürecinde aralarında 16 mağdur ve 12 mağdur yakını olmak üzere 33 tanığı dinlediği belirtildi.

Öte yandan cinsel istismara maruz kalan çocukların sayısı 32 olarak ifade ediliyor ancak bu sayının daha fazla da olabileceği belirtiliyor.

 

Akılalmaz olay! 3 yaşındaki çocuk arabayla markete daldıAnkara'da, 3 yaşındaki çocuğun kontak anahtarını çevirdiği park halindeki otomobil, bir anda hareket ederek markete girdi. Olay anı, marketin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
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